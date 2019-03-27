Fransa, hortumcu Cem Uzan lehine karar verdi Türkiye, 375 milyon euro almak için hortumcu Cem Uzan'a karşı Fransa'da açtığı davayı kaybetti.

Türkiye, 375 milyon euro almak için hortumcu Cem Uzan'a karşı Fransa'da açtığı davayı kaybetti. Ayrıntılar Geliyor...

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