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Fransa, hortumcu Cem Uzan lehine karar verdi

Türkiye, 375 milyon euro almak için hortumcu Cem Uzan'a karşı Fransa'da açtığı davayı kaybetti.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:04
Fransa, hortumcu Cem Uzan lehine karar verdi

Türkiye, 375 milyon euro almak için hortumcu Cem Uzan'a karşı Fransa'da açtığı davayı kaybetti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:04
  1. Cem Uzan

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  • EdyEdy14 dk önce
    Hortumcuyu yargılayan mahkememizde savcı ve hakim karı kocaymış. Buradan insanmı çıkar tabutmu?

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