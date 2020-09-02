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Dünya Fransa eski kolonilerini sömürmeye devam ediyor
Dünya

Fransa eski kolonilerini sömürmeye devam ediyor

Afrika insanını yıllardır sömüren Fransa'nın bu emelinden vazgeçmediği ve her yıl 440 milyar avro vergi tahsil ettiği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:32:00 -
Fransa eski kolonilerini sömürmeye devam ediyor

Çeşitli medya organlarının yanı sıra İngiliz The Guardian’da da yazılar yazan Afrikalı barış aktivisti Mawuna Remarque Koutonin'in makalesine göre, Fransa’nın Afrika'da bulunan 14 sömürgesi ile yaptığı iddia edilen “Kolonileşmenin Sürdürülmesi Antlaşması” adında gizli bir anlaşmadan söz ediyor.

Koutonin makalesi şöyle:

“Kolonyal para birimi” olarak bilinen Orta Afrika Frangı'nın (CFA) Afrika’da huzursuzluğa neden olduğu iddia ediliyor. CFA para birimi ile ilgili olarak ilk kez 2017’de BBC haber yapmıştı. Le Monde ise CFA’nın varlığının etkilerini gözler önüne serdi. Verilen bilgiye göre, CFA’nın avro ile bağlantılandırılması Fransa’ya muazzam bir çıkar sağlıyor.

Resmi dilleri Fransızca

Afrika’daki Fransız kolonileri 1950 ve 60’lı yıllarda bağımsızlıklarını ilan ettiler. Paris bunu kabul etse de sıkı işbirliğinin devam etmesi şartını koştu. Bu ülkeler Fransız ordu sistemini ve resmi dilde Fransızca konuşmayı bile kabul ettiler.

Rezervleri Fransa'da bulunuyor

Bu anlaşmayla 14 Afrika ülkesi daha önce olduğu üzere, parasal varlıklarının yüzde 85’ini Paris’teki Merkez Bankasında saklamayı kabul etmek zorunda kaldılar. Bu ülkelerin paralarına erişim hakkı bile bulunmuyor. Geri kalan yüzde 15’lik kısmın yetmemesi halinde ise Fransa bu ülkelere kendi paylarından ancak piyasa oranlarında faizle ödünç para veriyor. 1961’den bu yana Benin, Kamerun, Mali, Senegal, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Nijer, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau, Çad, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon ve Togo’nun parasal rezerv ve kaynaklarını Fransa kendi kontrolü altında bulunduruyor.

440 milyar Euro'luk gelir

14 Afrika ülkesi tüm bunlarla birlikte, Fransa’nın bu ülkelerde gerçekleştirdiği altyapı hizmetlerinden kaynaklanan “kolonyal borçlarını” her yıl Paris’e aktarmak zorundalar. Fransızlar bu yolla her yıl yaklaşık 440 milyar EURO gelir kazanıyor. Afrikada'ki inşaat işlerinde de öncelik Fransa'ya veriliyor.

Afrika ülkelerinde son 50 yıl içinde 26 Afrika ülkesinde toplam 67 darbe oldu. Gerçekleşen bu darbelerin 26'sı farklı ülkelerde olurken, 16'sı Fransa'nın eski kolonilerinde gerçekleşti.

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