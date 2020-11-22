  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ermenilere destek ziyareti
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ermenilere destek ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te, Ermenistan için yardım toplayan Ermeni derneğine destek ziyaretinde bulunarak yardım uçaklarının Ermenistan'a hareket edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 02:59:00 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ermenilere destek ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Ermeni derneği "Fransa'daki Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni'ye" insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi.

İlk yardımcı uçağının bugün Fransa'nın gideceğini ifade eden Macron, Fransız hükümetinin ve Ermeni derneğinin yardımlarını taşıyan ikinci uçağın cuma günü gideceğini belirtti.

Macron, uçakta Ermeni asıllı Fransız futbolcu Youri Djorkaeff'in de bulunacağını aktardı.

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilere ait kültürel ve dini mirasın yok edilmemesi için Fransa'nın kültürel ateşkes istediğini dile getiren Macron, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla uluslararası denetim yapılmasını talep ettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü yatırımcı İslam Memiş'ten olay iddia: 2021'de en çok...
Ekonomi

Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü yatırımcı İslam Memiş'ten olay iddia: 2021'de en çok...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2021’de en çok tarım emtialarının kazandıracağını belirtti. Ünlü yatırımcı, tarım emtialarına y..
Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi
Gündem

Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi

Almanya’da muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti küstah bir şekilde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını istedi.
Rusya'dan açıklama geldi: Binlercesini Karabağ'a taşıdık
Dünya

Rusya'dan açıklama geldi: Binlercesini Karabağ'a taşıdık

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yaklaşık 7 bin Ermenistan vatandaşının Dağlık Karabağ'daki evlerine geri döndüğünü açıkladı.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay