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Spor Franck Ribery'den olay Galatasaray itirafı: Rüşvet aldım
Spor

Franck Ribery'den olay Galatasaray itirafı: Rüşvet aldım

Dünya futbolunun başarılı isimlerinden Fransız yıldız Franck Ribery, 2005 yılında Galatasaray'dan Marsilya'ya giderken el altından rüşvet aldığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 12:16:00 - 2022-03-19 12:28:29
Franck Ribery'den olay Galatasaray itirafı: Rüşvet aldım

Franck Ribery, Galatasaray'dan ayrıldığı süreçle ilgili 17 sene sonra şok bir itirafta bulundu.

Sarı-kırmızılıların 100.yılında Fransa'nınn Metz takımından transfer olan ve yaz transfer döneminde alacaklarını alamadıı gerekçesiyle sözleşmesini feshederek Marsilya'ya imza atan Fransız oyuncu rüşvet aldığını açıkladı.

Kariyerine İtalya Serie A'da Salernitana'da devam eden 38 yaşındaki futbolcu Ribery, "Ben Galatasaray’dayken 2005'te Galatasaray ile sözleşmemi feshetmem için Marsilya Başkanı Pape Diouf, bana el altından 500 bin euro verdi." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

neden siz

ya niye hep kuzey Afrika kökenli müslüman oyuncular alavereci oluyor.

Bozkurt

Birde müslüman diye servis ettiler adamı
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