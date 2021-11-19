Fox'un Misafir dizisinde skandal! Tepkilere neden oldu
Son olarak El Kızı dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle tepkilerin odağında olan FOX'ta bu kez Misafir isimli dizide skandal bir sahne yaşandı.
Son dönemde yayınlanan dizilerle tepki çeken Fox'un son yapımında yine akılalmaz bir olay yaşandı.
Ekrana getirdiği ahlaksız dizilerle aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV'de Hazal Kaya ile Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Misafir isimli yapımda nimete küfredilmesi tepkilere neden oldu.
Dizide Berk Yaygın'ın oynadığı Tunç karakteri, bir mahalleden geçen ve domates satan seyyar satıcı üzerinden nimete küfretti.
Kanal ise o anları bipleyerek sansürledi. Diziyi seyredenler söz konusu sahnenin gereksiz olduğuna dikkat çekerken Fox'un bilinçli olarak bu tarz sahneleri ekranlara getirmesi duyarlı Müslümanların tepkisini çekti.