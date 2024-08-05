FOX'ta haykırdı: 'Dünyanın en büyük teröristi ABD!'

Fox News'te sunucu Tucker Carlson'ın programına konuk olan Jimmy Dore, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki asıl terörist olduğunu iddia ederek Çin'le savaşı kışkırtmaya çalıştıklarını ve Ukrayna'daki savaşın da askeri endüstriyel kompleks tarafından çıkarıldığını söyledi.

ABD'li komedyen ve siyasi yorumcu Jimmy Dore, Fox News'te katıldığı programda yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırdı. Sunucu Tucker Carlson'a konuşan Dore, ülkesinin dış politikasını sert bir dille eleştirdi. Dore, Ukrayna'daki savaşın nasıl kışkırtıldığına dikkat çekerek benzer bir şekilde Çin'le de bir savaşın çıkartılmaya çalışıldığını iddia etti.

Dore'un iddialarına göre, savaşlardan çıkar sağlayan askeri endüstriyel kompleks, bu savaşların devamı için lobi faaliyetleri yürütüyor ve ABD hükümetini etkisi altına alıyor. Dore, "Ukrayna'daki savaşı nasıl kışkırttıysak, şimdi de Çin'le savaşı kışkırtıyoruz. Bu işten kârlı çıkan kim peki? Düşmanımız ne Çin ne de Rusya. Düşmanımız bu ülkeye milyarlarca ve hatta trilyonlarca dolar kazık atan askeri endüstriyel komplekstir." ifadelerini kullandı.

"Bu Ülkeyi Kim Yönetiyor?"

ABD'nin son yıllarda yürüttüğü dış politikayı "hegemonya, emperyalizm ve ekonomi" odaklı olarak tanımlayan Dore, "Daha kaç kez bir savunma bakanından Pentagon'da 2 trilyon doların hesabını veremiyoruz cümlelerini duyacağız? Ben iki kez şahit oldum buna. Kimse savaşı durduramıyor ne yazık ki. O zaman bu ülkeyi kim yönetiyor?" diye sordu.

Dore, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu savaş kararlarının arkasında olmadığını ima ederek "Bu kararları Joe Biden'ın almadığı kesin. Kararları kimin aldığını bilmek istiyorum." dedi.

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"Dünyanın En Büyük Teröristi ABD"

ABD'nin dünyanın birçok bölgesinde savaş ve çatışmalara müdahil olduğunu hatırlatan Dore, "Şunu da herkese hatırlatmak isterim ki dünyadaki asıl en büyük terörist Amerika'dır. Neredeyse çeyrek asırdır Orta Doğu'yu ateşe verdiğimiz yetmezmiş gibi şimdi de Ukrayna'da bir vekalet savaşı yürütüyoruz." ifadeleriyle dikkat çekti.

Ukrayna Savaşı ve Çin'le Muhtemel Çatışma

Dore, Ukrayna'daki savaşın çıkmasında ABD ve NATO'nun rolü olduğunu savunarak "Bunu biz kışkırttık, NATO kışkırttı. Eski Alman Başbakanı da bunu itiraf etti zaten." dedi. Şimdi de benzer bir stratejiyle Çin'le bir çatışmanın körüklendiğini iddia eden Dore, "Şimdi de Çin'e karşı savaş kışkırtıcılığı yapılıyor. Savaş çıkacağını öngörenler de var. Ama Çin'in bize saldıracağı falan yok. Bize düşman değiller ki niye saldırsınlar?" şeklinde konuştu.

Dore'a göre Ukrayna'da süren savaşın ardında ekonomik çıkarlar yatıyor: "Ukrayna'daki savaş, sıvılaştırılmış doğalgaz meselesinin yanı sıra Almanya ile Rusya'nın yakınlaşmasını engellemekle ilgili mesela. Rusların doğal kaynakları ve beşeri sermayesi ile Almanların teknolojisi ve sermayesinin bir araya gelmesinden korkuluyor çünkü. Kuzey Akım boru hattını da bu yüzden havaya uçurduk zaten."

"Bu Tamamen Hegemonya, Emperyalizm ve Ekonomiyle İlgili"

Savaşların gerçek nedenlerinin perde arkasında kaldığını savunan Dore, "Ukrayna savaşını da işte bu yüzden bitirmiyoruz. Bu tamamen hegemonya, emperyalizm ve ekonomiyle ilgili bir mesele. Deniz piyadelerinizi başka bir ülkeye gönderiyorsanız, oradaki doğal kaynakları çalması için gönderiyorsunuzdur. Ukrayna'yı işgal ettiği için Putin'in ne kadar kötü biri olduğunu söylüyor herkes. Oysa Amerika şu anda Suriye'nin üçte birini işgal etmiş durumda. Tesadüfe bakın ki işgal ettiği yerlerde petrol olan yerler." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Dore'un Fox News'te sarf ettiği bu sözlerin ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Birçok kişi Dore'u cesaretinden dolayı tebrik ederken, bazı kesimler ise söylemlerini aşırı buldu.