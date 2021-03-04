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Teknoloji Fotoğrafı yazıya çevirme | iOS fotoğrafı yazıya çevirme| iPhone'da resmi ve fotoğrafı yazıya çevirme
Teknoloji

Fotoğrafı yazıya çevirme | iOS fotoğrafı yazıya çevirme| iPhone'da resmi ve fotoğrafı yazıya çevirme

iPhone'da bir kitaptan, dergiden ya da gazeteden bir paragrafın resmini çekmek isteseniz, resimdeki kelimeleri yazı formatına çeviren bir program olup olmadığı merak ediliyor. Resimlerdeki metni çevirme nasıl yapılır? Çeviri uygulamasıyla, telefonunuzun kamerasını kullanarak etrafınızda gördüğünüz metinleri (örneğin, tabelaları veya el ile yazılmış notları) çevirebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:35:00 - 2021-03-04 15:42:10
Fotoğrafı yazıya çevirme | iOS fotoğrafı yazıya çevirme| iPhone'da resmi ve fotoğrafı yazıya çevirme

iPhone kameranızı kullanırken, görüntüyü dondurmak için LiveScan'deki deklanşör düğmesine dokunabilir, ardından metne dönüştürmek istediğiniz kısmı seçmek için sürükleyebilirsiniz.

Fotoğraflardaki metni yazıya çevirme iPhone

Önceden çektiğiniz fotoğraflardaki metinleri de çevirebilirsiniz. Ayrıca Çeviri uygulamasında yeni bir fotoğraf çekebilir ve bu fotoğraftaki metni çevirebilirsiniz.

Kamerayla girişi geliştirin" özelliğini açma veya kapatma

Çeviri uygulamasında fotoğraflardaki metinlerin çevirisini yapmak için Tara Tara veya İçe aktar İçe aktar seçeneğini kullandığınızda bu fotoğraflar metin tanıma işlemi için Google'a gönderilir. Google'ın ürünü daha iyi hale getirmek amacıyla resimleri saklamasına izin vermek için "Kamerayla girişi geliştirin" özelliğini açabilirsiniz. 

Fotoğraflardaki metni yazıya çevirme Android

Önceden çektiğiniz fotoğraflardaki metinleri de çevirebilirsiniz. Ayrıca Çeviri uygulamasında yeni bir fotoğraf çekebilir ve bu fotoğraftaki metni çevirebilirsiniz.

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