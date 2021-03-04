Fotoğrafı yazıya çevirme | iOS fotoğrafı yazıya çevirme| iPhone'da resmi ve fotoğrafı yazıya çevirme

iPhone kameranızı kullanırken, görüntüyü dondurmak için LiveScan'deki deklanşör düğmesine dokunabilir, ardından metne dönüştürmek istediğiniz kısmı seçmek için sürükleyebilirsiniz.

Fotoğraflardaki metni yazıya çevirme iPhone

Önceden çektiğiniz fotoğraflardaki metinleri de çevirebilirsiniz. Ayrıca Çeviri uygulamasında yeni bir fotoğraf çekebilir ve bu fotoğraftaki metni çevirebilirsiniz.

Kamerayla girişi geliştirin" özelliğini açma veya kapatma

Çeviri uygulamasında fotoğraflardaki metinlerin çevirisini yapmak için Tara Tara veya İçe aktar İçe aktar seçeneğini kullandığınızda bu fotoğraflar metin tanıma işlemi için Google'a gönderilir. Google'ın ürünü daha iyi hale getirmek amacıyla resimleri saklamasına izin vermek için "Kamerayla girişi geliştirin" özelliğini açabilirsiniz.

Fotoğraflardaki metni yazıya çevirme Android

Önceden çektiğiniz fotoğraflardaki metinleri de çevirebilirsiniz. Ayrıca Çeviri uygulamasında yeni bir fotoğraf çekebilir ve bu fotoğraftaki metni çevirebilirsiniz.