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Gündem Fotoğraf için savaş topuna girdi! Bir daha çıkamadı İnanılmaz anlar böyle görüntülendi
Gündem

Fotoğraf için savaş topuna girdi! Bir daha çıkamadı İnanılmaz anlar böyle görüntülendi

Beşiktaş Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip fotoğraf çektirmek isteyen vatandaş topun içinden bir daha çıkamadı. Topun içinde sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 14:04:00 -

Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı.

Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

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