Forum Mersin’de Kore Kültür Günü etkinliği Forum Mersin, Kore Kültür Merkezi Yaz Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Forum Mersin, Kore Kültür Merkezi Yaz Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Forum Mersin ve Mersin Kore Kültür Derneği işbirliğinde düzenlenen ’2019 Mersin Kore Kültür Merkezi Yaz Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. Sanatçılar Meydanı’ndaki etkinlikte, Kore’den gelen misafirlerin sahne şovları ile Türk öğrencilerin seslendirdiği Korece pop şarkıları eşliğinde sunulan dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Forum AVM’ye gelen Mersinliler de K-pop random dans gösterilerine eşlik ederek eğlencenin keyfini çıkardı.

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