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Forum Diyarbakır’dan kazandıran kampanya

Kapılarını 10 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır halkına açan Forum Diyarbakır AVM, açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçilerine, ferah bir ortamda alışveriş deneyimi yaşatarak yapmış olduğu kampanyalar ile kazandırmaya devam ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:11
Forum Diyarbakır’dan kazandıran kampanya

Kapılarını 10 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır halkına açan Forum Diyarbakır AVM, açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçilerine, ferah bir ortamda alışveriş deneyimi yaşatarak yapmış olduğu kampanyalar ile kazandırmaya devam ediyor. Forum Diyarbakır AVM’de Eylül ayı boyunca alışveriş yapanlar için kazandıran kampanya startı verildi.


Eylül ayı boyunca Forum Diyarbakır AVM’ de alışveriş yapan ve kampanya katılım, kazanım koşullarını sağlayan herkesin 20-30-50TL tutarında Migros Money Alışveriş Kartı kazanacağı belirtildi. Kampanya detaylarının www.forumdiyarbakir.com adresinde ve AVM danışma noktalarında olacağı bildirildi.


Daha önce yapmış olduğu birçok kampanya ile ziyaretçilerine harcadıkça kazandıran Forum Diyarbakır AVM,’ Hep kazandırır’ sloganıyla yeni kampanya ve etkinliklerle kazandırmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:11
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