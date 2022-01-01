Fortuna tutmamıştı! Acun Ilıcalı yine futbol piyasasına girdi
Daha önce Hollanda ekibi Fortuna Sittard takımında ortaklık yapan Acun Ilıcalı bu kez İngiliz Hull City'i satın aldı.
Uzun süredir Hull City'yi satın almak için görüşmelerini sürdüren Acun Ilıcalı, sürecin tamamlandığını duyurdu.
Acun Ilıcalı, kendi televizyonunda satın aldığı kulübü resmen açıkladı.
Ilıcalı, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz." dedi.
Hollanda macerası tutmadı
Daha önce Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olan Acun Ilıcalı, burada işler beklediği gibi gitmeyince görevi bırakmıştı.