  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fortuna tutmamıştı! Acun Ilıcalı yine futbol piyasasına girdi
Spor

Fortuna tutmamıştı! Acun Ilıcalı yine futbol piyasasına girdi

Daha önce Hollanda ekibi Fortuna Sittard takımında ortaklık yapan Acun Ilıcalı bu kez İngiliz Hull City'i satın aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 12:12:00 -
Fortuna tutmamıştı! Acun Ilıcalı yine futbol piyasasına girdi

Uzun süredir Hull City'yi satın almak için görüşmelerini sürdüren Acun Ilıcalı, sürecin tamamlandığını duyurdu. 

Acun Ilıcalı, kendi televizyonunda satın aldığı kulübü resmen açıkladı.

Ilıcalı, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz." dedi.

Hollanda macerası tutmadı

Daha önce Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olan Acun Ilıcalı, burada işler beklediği gibi gitmeyince görevi bırakmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay