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Spor Formula 1'in Vietnam ayağı iptal edildi
Spor

Formula 1'in Vietnam ayağı iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:57:45 -
Formula 1'in Vietnam ayağı iptal edildi

ANKARA (AA) - Formula 1'de ilk kez bu sezon düzenlenmesi planlanan Vietnam Grand Prix'sinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Vietnam organizasyon komitesinin açıklamasına göre, kasım ayı için yapılan ikinci değerlendirmenin ardından, Kovid-19 salgını etkilerinin devam etmesi ve yeterli güvenlik önlemi alınamaması gerekçeleriyle yarışın bu sezon iptal edilmesine karar verildi.

İlk olarak nisan ayında yapılması planlanan etap, salgın nedeniyle 13 Mart'ta ertelenirken, ikinci değerlendirmenin ardından nihai kararın alınacağı açıklanmıştı.

Vietnam Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde bin 122 kişi koronavirüse yakalanırken, 35 kişi ise hayatını kaybetti.


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