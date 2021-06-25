Formula 1 yeniden Türkiye’de!
Seyahat kısıtlamaları gerekçesiyle takvimden çıkarılan Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime dahil edildi. İstanbul Park'taki yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Hamilton'un geçen sezon yaptığı şampiyonluk yarışı da Türkiye'de yapılmıştı.
Singapur'da 1-3 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan yarışın devam edemeyeceği haberinin ardından Formula 1 Yönetimi, İstanbul Park'ı takvime dahil etti.
Bu sezon başlarında Türkiye Grand Prix'i uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle takvimden çıkarılmış, ancak mümkünse sezonun ilerleyen döneminde İstanbul'un takvime yeniden katılması talep edilmişti.
Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz" dedi.
Türkiye Grand Prix'i 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleşecek.
Geçtiğimiz aylarda Formula 1 yönetimi, Türkiye GP'sinin 2021 takviminden çıkarıldığını açıkladı. Bu karara yönelik yapılan açıklamada da 'Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil' denilmişti.