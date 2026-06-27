Formula 1 ve uçaktan süratli Hipersonik trafik cezası tarihe geçti
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Saatte bin 221 kilometre hızla radara yakalanan ve hız cezası yiyen 62 yaşındaki adama 30 bin liralık ceza tebligatı geldi. Mahkemeye başvuran yaşlı adam yanlış kesilen cezayı iptal ettirdi.
Geçtiğimiz aylarda, 62 yaşındaki Yakup Yeter, şirkete ait bir otomobille İstanbul Pendik'ten iş yerine giderken bir hafta sonra kendisine Kurtköy bağlantı yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezası tebligatı geldi.
Ceza tebligatında yaşlı adamın bin 221 kilometre hızla radara yakalandığı belirtildi.
Yeter, 30 bin liralık cezayı ödemeyip hukuki yollara başvurdu.
İstanbul Emniyeti, radar uygulamasından 154 kilometre hızla geçildiğini ancak yanlışlıkla bin 221 kilometre yazıldığını belirtti.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeter, hayatının şokunu yaşadığını belirtip yaptığı başvurusunda "Yolcu uçağının, Formula 1 aracının bile o hıza ulaşamadığını ve maddi bir hata olduğunu söyledik." dedi. Kaynak: NTV
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