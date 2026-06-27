  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan ABD ve Körfez hattına gözdağı! Devrim Muhafızlarının füzeleri ve Hürmüz Boğazı kırmızı çizgimizdir! Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı Ankara'da tarihi NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi belli oldu! Valilikten vatandaşlara kritik ulaşım uyarısı! Kadir İnanır hayatını kaybetti! Zatürre tedavisi gören oyuncudan acı haber! Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Yaralılar var İBB yöneticisini kaçırma olayında yeni görüntüler! İşte an be an takip cihazını takma anı Özgür ve yandaşlarına kurultay kapısı kapandı! İstinaf Özel ve destekçilerinin başvurusunu bir kez daha reddetti! İsrail’in sözde ermeni soykırımı adımına ASİMED’den sert tepki! "Katliam dosyasını dünyaya gönderiyoruz" İşgal topraklarında konuşlanmışlardı! ABD savaş uçakları defolup gidiyor Trans öğretmen rezaletinde tepkiler sonuç verdi: LGBT dostu sapık da müdür de kovuldu
Aktüel Formula 1 ve uçaktan süratli Hipersonik trafik cezası tarihe geçti
Aktüel

Formula 1 ve uçaktan süratli Hipersonik trafik cezası tarihe geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Formula 1 ve uçaktan süratli Hipersonik trafik cezası tarihe geçti

Saatte bin 221 kilometre hızla radara yakalanan ve hız cezası yiyen 62 yaşındaki adama 30 bin liralık ceza tebligatı geldi. Mahkemeye başvuran yaşlı adam yanlış kesilen cezayı iptal ettirdi.

Geçtiğimiz aylarda, 62 yaşındaki Yakup Yeter, şirkete ait bir otomobille İstanbul Pendik'ten iş yerine giderken bir hafta sonra kendisine Kurtköy bağlantı yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezası tebligatı geldi.

Ceza tebligatında yaşlı adamın bin 221 kilometre hızla radara yakalandığı belirtildi.

Yeter, 30 bin liralık cezayı ödemeyip hukuki yollara başvurdu.

İstanbul Emniyeti, radar uygulamasından 154 kilometre hızla geçildiğini ancak yanlışlıkla bin 221 kilometre yazıldığını belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeter, hayatının şokunu yaşadığını belirtip yaptığı başvurusunda "Yolcu uçağının, Formula 1 aracının bile o hıza ulaşamadığını ve maddi bir hata olduğunu söyledik." dedi. Kaynak: NTV

Yarım saatlik macera, pahalı bir hayat dersiyle sona erdi! 200 bin lira ceza, ehliyete 6 ay el koyma, araca 2 ay trafikten men!
Yarım saatlik macera, pahalı bir hayat dersiyle sona erdi! 200 bin lira ceza, ehliyete 6 ay el koyma, araca 2 ay trafikten men!

Gündem

Yarım saatlik macera, pahalı bir hayat dersiyle sona erdi! 200 bin lira ceza, ehliyete 6 ay el koyma, araca 2 ay trafikten men!

17 araca 560 bin liranın üzerinde ceza!
17 araca 560 bin liranın üzerinde ceza!

Yerel

17 araca 560 bin liranın üzerinde ceza!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23