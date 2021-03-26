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Spor Formula 1 heyecanı başlıyor!
Spor

Formula 1 heyecanı başlıyor!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2021 sezonunun, Bahreyn Grand Prix’siyle başlayacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:41:00 -
Formula 1 heyecanı başlıyor!

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü’nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti’nde yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00’de başlayacak. 57 turluk yarış ise 28 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1’in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı değişiklik yaşanmazsa 12 Aralık’taki Abu Dabi Grand Prix’siyle tamamlanacak.

Geçen yıl Lewis Hamilton, pilotlar, kadrosunda bulunduğu Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu kazanarak Ferrari ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirmişti. Hamilton da 7. şampiyonluğunu elde ederek Michael Schumacher’in rekoruna ortak olmuştu.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix

2 Mayıs: Portekiz Grand Prix

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

7 Kasım: Brezilya Grand Prix

21 Kasım: Avustralya Grand Prix

5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix

12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

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