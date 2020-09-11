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Ekonomi Ford, yeni vizyonunu dijital lansmanla tanıtacak
Ekonomi

Ford, yeni vizyonunu dijital lansmanla tanıtacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:27:04 -
Ford, yeni vizyonunu dijital lansmanla tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Ford, otomotiv dünyasının geleceği için yol gösterici olacak yeni marka vizyonu Bring on Tomorrow - Geleceği Bugünden Yaşa yaklaşımını sürpriz içeriklerle anlatacağı dijital lansmanı 14 Eylül’de gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford, birçok farklı mecrada yaptığı yenilikçi iletişim çalışmalarının yanında dijital alanda da sektöre yön veren farklı projelere imza atıyor.

Ford'un müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyan uygulaması Ford Dijital Stüdyo dan gerçekleşecek ilk gösterim yayını, başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde, Ford Otosan Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak.

Dijital lansman 14 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da Ford Türkiye Youtube kanalından yayınlanacak.

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