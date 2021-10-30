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Gündem Fondaş medyada CHP bayramı
Gündem

Fondaş medyada CHP bayramı

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile İYİ Parti’nin desteğiyle ele geçirdiği belediyeleri arpalığa çeviren Cumhuriyet Halk Partisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bahanesiyle yandaşları ihya etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 10:16:11 - 2021-10-30 10:16:10
Fondaş medyada CHP bayramı

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

CHP’li belediyeler verdikleri ilanlarla fondaş basına adeta ikinci bayram yaşattı.

Yandaşa bayram kıyağı

CHP’li belediyeler, Osmanlı paşası olan Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından 29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetin 98’inci yıldönümü dolayısıyla yandaş medyaya reklam yağdırdı. 29 Ekim’i haber değil reklam yayınlayarak geçiren gazetelerden Cumhuriyet, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü’nün de olduğu 12 CHP’li belediyeden aldığı ilanlarla zirvede yer aldı.

PKK’nın katlettiği Mehmetçiğe bir türlü şehit diyemeyen Birgün gazetesi ise 9 ilanla ikinci oldu. Birgün’e ilan yağdıran CHP’li Belediyeler arasında İBB’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Şişli, Bakırköy, Esenyurt, Ataşehir, Sarıyer, Kartal, Kadıköy ve Çukurova gibi ilçe belediyeleri yer aldı.

Sözcü ile Milli'ye eşit oranda reklam

Marjinal sol örgütlerin gazetesi Evrensel 8 ilanla 3. olurken, onu CHP’li belediyelerden 5 ilan koparan proje gazete Karar takip etti. CHP’nin basın bülteni gibi yayın yapan Sözcü ile Milli Gazete ise CHP’li belediyelerden 4’er ilan koparmayı başardı.

Millet İttifakı’nın küçük ortağı SP’nin yayın organı Milli Gazete’ye İBB ile CHP’li Kartal ve Esenyurt ilçe belediyeleri ilan verdi. Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz ise CHP’li İBB, Kartal ve Kadıköy Belediyesi’nden aldığı 3 ilanla sonuncu oldu.

Mansur bu yıl ilân vermedi

Son dönemde peşi sıra verdiği konser ihaleleriyle başkentin kaynaklarını çalgı çengiye aktaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de aralarında Birgün ve Karar’ın da olduğu gazetelere ilan verirken bu sene fondaşlara ilan vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

Vejo

Yandaş de yoldas de fondas de ne dersen de işte halkın parasını böyle hiç ediyorlar
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