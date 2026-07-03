  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ordusu tatbikat yapmıştı! Uzman isimden 'HAARP' analizi Mesut Özarslan içini döktü! İdeolojik olarak CHP'ye aidiyet hissetmedim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan o ülkeye gözdağı: Kavga bizim işimiz Deprem binayı saniyeler içinde yuttu! Venezuela’da korkunç yıkım saniye saniye kaydedildi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki lojistik ihale şebekesi hakim karşısında! Sanıklar suçu birbirine atıp rüşvete "komisyon" dedi! Rubio’dan Dünya Kupası yorumu! Siyasi soruları geçti, kırmızı karta takıldı Bu nasıl ateşkes! İsrail ülkeyi bomba yağmuruna tuttu Yolcusunun ‘Haram’ uyarısına ‘Ben Müslüman değilim’ demişti! Turisti dolandıran taksici men edildi! Kılıçdaroğlu'ndan kritik zirve öncesi vizyon çıkışı! Ankara'daki NATO buluşması için net mesajlar verdi! Yapay sisle serinlik dönemi! Çatılardan püskürtülen suyla sıcaklık 8 derece düşüyor
Spor Napoli’nin yeni teknik direktörü belli oldu
Spor

Napoli’nin yeni teknik direktörü belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Napoli’nin yeni teknik direktörü belli oldu

İtalya Serie A’nin güçlü ekiplerinden Napoli'de teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'nin getirildiği açıklandı.

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Sassuolo, Cagliari, Milan ve Juventus'u çalıştıran Allegri, Milan ile bir, Juventus ile de beş kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı
İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı

Dünya

İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı

İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama
İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama

Dünya

İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama

Premier Lig'de dev transfer: Chelsea sağ bekini İtalya'da buldu
Premier Lig'de dev transfer: Chelsea sağ bekini İtalya'da buldu

Spor

Premier Lig'de dev transfer: Chelsea sağ bekini İtalya'da buldu

Avrupa yanarken İtalya’ya kar yağdı
Avrupa yanarken İtalya’ya kar yağdı

Dünya

Avrupa yanarken İtalya’ya kar yağdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23