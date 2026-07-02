FETÖ’cüden Deniz Göktaş propagandası

FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, terör örgütü lehine sosyal medya paylaşımları yaptığı iddia edilen ve 2017 yılında 7yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak’ın yüce dinimiz İslâm’a kin kusan sözde komedyen Deniz Göktaş’ın propagandasını yaptığı ortaya çıktı.

Parıldak, 27 Haziran’da sosyal medya hesabına “Gece yarısı yolculuğunda Deniz Göktaş’ı izlemez miyiz” diye yazdığı belirlendi. Göktaş’ın skandal ifadeler içeren videosunu tanıtmaya ve yaymaya çalışan Parıldak, FETÖ’nün gözde isimlerindendi. Parıldak, devletle ilgili gizli bilgileri sızdıran ve azılı terör örgütü üyeleri tarafından yönetilen Fuat Avni hesabı tarafından takip ediliyordu.

MANİDAR PAYLAŞIMI AKILLARDA

Parıldak, iktidarı hedef almaktan da çekinmiyordu. Öyle ki Parıldak, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda çektiği bir fotoğrafı “Buraya iyi bakın, bir dahakine hangi sebeple geliriz, bilinmez” notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı. Parıldak’ın bu notta hedef aldığı ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu dile getirilmişti.

Parıldak, cezaevinde de rahat durmamıştı. ‘Gözaltında tacize uğradığı, darbedildiği’ yalanıyla ülkeyi kötülemeye kalkmıştı.