Sosyal medyayı sallayan video! ‘Bu kadar açan özgür kadın değil teşhirci’

Giyilen kıyafetlerin ne şortla ne de cropla alakası olduğunu vurgulayan kadın, etrafın resmen iç çamaşırıyla gezenlerle dolduğunu belirterek tepkisini dile getirdi.

Bu raddenin artık özgürlük sınırlarını aştığını ifade eden kadın, "Babanız, kocanız, abiniz, bunlar da mı size bir şey söylemiyor?" diyerek aile kurumunun ve erkeklerin bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.

Kendi gözünde bu kadar açılanların özgür değil teşhirci olduğunu söyleyen kadın, bu duruma ses çıkarmayan erkeklerin de "anlayışlı" değil, geniş olduğunu ifade etti.