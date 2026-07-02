Sosyal medyayı sallayan video! ‘Bu kadar açan özgür kadın değil teşhirci’
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal medyada hızla yayılan bir video, muhafazakâr camianın ve aile değerlerine sahip çıkan vatandaşların hislerine tercüman oldu. Başının kapalı olmadığını ve kendisinin de askılı giyindiğini belirten bir kadın, son dönemde "özgürlük" maskesi altında sokakları adeta podyuma çeviren kıyafet rezaletine isyan etti.
Giyilen kıyafetlerin ne şortla ne de cropla alakası olduğunu vurgulayan kadın, etrafın resmen iç çamaşırıyla gezenlerle dolduğunu belirterek tepkisini dile getirdi.
Bu raddenin artık özgürlük sınırlarını aştığını ifade eden kadın, "Babanız, kocanız, abiniz, bunlar da mı size bir şey söylemiyor?" diyerek aile kurumunun ve erkeklerin bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.
Kendi gözünde bu kadar açılanların özgür değil teşhirci olduğunu söyleyen kadın, bu duruma ses çıkarmayan erkeklerin de "anlayışlı" değil, geniş olduğunu ifade etti.