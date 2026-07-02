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Sosyal Medya Sosyal medyayı sallayan video! ‘Bu kadar açan özgür kadın değil teşhirci’
Sosyal Medya

Sosyal medyayı sallayan video! ‘Bu kadar açan özgür kadın değil teşhirci’

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Sosyal medyada hızla yayılan bir video, muhafazakâr camianın ve aile değerlerine sahip çıkan vatandaşların hislerine tercüman oldu. Başının kapalı olmadığını ve kendisinin de askılı giyindiğini belirten bir kadın, son dönemde "özgürlük" maskesi altında sokakları adeta podyuma çeviren kıyafet rezaletine isyan etti.

Giyilen kıyafetlerin ne şortla ne de cropla alakası olduğunu vurgulayan kadın, etrafın resmen iç çamaşırıyla gezenlerle dolduğunu belirterek tepkisini dile getirdi.

Bu raddenin artık özgürlük sınırlarını aştığını ifade eden kadın, "Babanız, kocanız, abiniz, bunlar da mı size bir şey söylemiyor?" diyerek aile kurumunun ve erkeklerin bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.

Kendi gözünde bu kadar açılanların özgür değil teşhirci olduğunu söyleyen kadın, bu duruma ses çıkarmayan erkeklerin de "anlayışlı" değil, geniş olduğunu ifade etti.

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Yorumlar

Mehmet

Allah'ın izniyle, ülkemizde son zamanlarda görülen bu hayasızlık ve iffetsizlik karşısında çok üzgünüm. Kızlarımızın, kadınlarımızın bu kadar açık kıyafetlerle sokakta dolaşmaları, başkalarına örnek olmaması gerekir. Bu durum aile değerlerimizi zedeler ve toplumun moralini bozar. Kadınlarımızda imanın ışığıyla beslenip, iffetlerini korumaları gerekiyor. Aile büyükleri de bu konuda daha duyarlı olmalı, kız çocuklarına güzel ahlakı ve dinin emirlerine uygun yaşamayı öğretmelidir. İşte o zaman toplumumuz tekrar huzurlu ve mutlu bir şekilde devam edecektir.
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