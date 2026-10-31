Kim olduğu ortaya çıktı! Taksim’in göbeğinde dansçı sahte polis

İstiklal Caddesi’nde polis arması bulunan kıyafet ve plastik ekipmanlarla dans ederek video çeken kişi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alındı.

Sosyal medyada polis arması bulunan kıyafetle video çektiği ve paylaştığı tespit edilen kişi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giyen ve üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıyan bir kadının dans ederek video çektiği belirlendi. Görüntülerdeki kişinin F.N.U. (21) olduğu tespit edilerek yakalandı. F.N.U 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' suçlarından adliyeye sevk edilecek.