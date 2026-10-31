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Yaşam Gruplar halinde dolaşıp birbirleriyle kavga ediyorlar! Gölpark’ta köpek tedirginliği
Yaşam

Gruplar halinde dolaşıp birbirleriyle kavga ediyorlar! Gölpark’ta köpek tedirginliği

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bilecik’te vatandaşların yürüyüş ve piknik için tercih ettiği Pelitözü Gölpark’ta gruplar halinde dolaşan köpekler tedirginliğe sebep oldu.

Bilecik’in gözde mesire alanlarından Pelitözü Gölpark, son günlerde köpeklerle gündeme geldi.

 

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki ve yazın günde binlerce kişinin piknik, sonbaharda ise doğası ile gölertin güzelliği karşısında fotoğraf karesi çekmek ve yürüyüş yapmak içinde Pelitözü Gölpark'a son günlerde vatandaşlar isyan etti. Özellikler sabahın ilk saatleri ile gece sürüler halinde gezen köpeklerden vatandaşlar tedirgin. Köpekler toplu gezmesi ve açtıktan insanların yanına gelmesinden korkman vatandaşların, köpeklerin kendi aralarında bile acımasızca kavga ettiğini söylediler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bu köpeklerin aç kalmaması için beslenilmesi gerektiğini ya dabir çare bulunması gerektiğini söylediler.

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Yorumlar

İki ayaklılar

Bu köpekleri yaz tatilinde çocuklarına oynasın diye alan ve sonra sokağa bırakan iki ayaklıları cezalandırmak gerek. Çip takmadıktan sonra her sene alırlar ve aynısı yaşanır.
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