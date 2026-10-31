Kesinlikle şanslıydık dediler! Maliyetlerle Lukaku: Maaşlar ve bonservis

33 yaşındaki santrforun Fenerbahçe'yle mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Kanarya şampiyon olursa, 1.90 boyundaki golcünün sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Fotospor'a göre; Sarı-Lacivertliler'de bu sezon forvet hattına Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku eklemesi yapıldı. Ve her iki futbolcunun durumu da tartışılıyor.