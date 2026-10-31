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Spor
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Kesinlikle şanslıydık dediler! Maliyetlerle Lukaku: Maaşlar ve bonservis

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Kesinlikle şanslıydık dediler! Maliyetlerle Lukaku: Maaşlar ve bonservis

Fenerbahçe'de maliyetine rağmen oynayamadığı futbol yüzünden eleştirilen Lukaku için geri sayıma geçildi.

#1
Foto - Kesinlikle şanslıydık dediler! Maliyetlerle Lukaku: Maaşlar ve bonservis

Napoli cephesinden Fenerbahçe'ye giden Romelu Lukaku'yla ilgili, "Onu satın alacak birini bulduğumuz için şanslıydık" açıklaması gelmişti. Peki Belçikalı forvetin mali durumu nasıldı?

#2
Foto - Kesinlikle şanslıydık dediler! Maliyetlerle Lukaku: Maaşlar ve bonservis

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Lukaku'nun ciddi maaş yükünden kurtulmamız gerekiyordu. Satış süreci de beklediğimiz gibi gitmedi. Ancak karmaşık geçen bir transfer döneminde onu satın alacak birini bulabilmek... Kesinlikle şanslıydık diyelim" açıklamasını yapmıştı.

#3
Foto - Kesinlikle şanslıydık dediler! Maliyetlerle Lukaku: Maaşlar ve bonservis

Belçikalı golcü, Napoli'den yıllık brüt 7.6 milyon euro kazanıyordu. Bu rakam, bonuslarla birlikte 10.1 milyona çıkabiliyordu (takım+bireysel performans). Fenerbahçe onun için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Romelu Lukaku'nun maaşının 5+1 milyon euro olduğunu söylemişti.

#4
Foto - Kesinlikle şanslıydık dediler! Maliyetlerle Lukaku: Maaşlar ve bonservis

33 yaşındaki santrforun Fenerbahçe'yle mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Kanarya şampiyon olursa, 1.90 boyundaki golcünün sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Fotospor'a göre; Sarı-Lacivertliler'de bu sezon forvet hattına Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku eklemesi yapıldı. Ve her iki futbolcunun durumu da tartışılıyor.

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