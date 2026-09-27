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Gündem Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu
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Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

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Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece’deki evinde eşi tarafından ölü bulundu. Tamer’in 10 Eylül’de gözaltına alındığı 14 Eylül’de serbest bırakıldığı öğrenildi. Tamer’in ölümü şüpheli bulunurken, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

İstanbul Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer'in (66) 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tamer, eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan eve girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre şahsın ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Doktoru Turgay Tamer, daha önce Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turgay Tamer isimli şahıs, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlunun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş. Dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmamıştır. Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi" denildi.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Türkiye’nin yakın siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Kaşif Kozinoğlu dosyasında, Adli Tıp doktoru Turgay Tamer’in şüpheli ölümü, hafızalardaki kirli senaryoları ve soru işaretlerini yeniden canlandırmıştır. Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kozinoğlu’nun otopsi sürecine dahil olan bir ismin, gözaltı sürecinin hemen ardından evinde ölü bulunması, sıradan bir vefat olarak geçiştirilemeyecek kadar kritik bir zamanlamaya sahiptir. Bu durum, kamuoyunda haklı olarak illegal yapıların (FETÖ) cezaevi duvarlarını ve adli süreçleri aşan karanlık ellerinin hala ne kadar aktif olduğu yönündeki endişeleri derinleştirmektedir. Tarihsel tecrübeler göstermiştir ki, kritik davaların kilit figürlerinin ortadan kaybolması ya da şüpheli şekillerde hayatını kaybetmesi, genellikle bir suçun üstünü örtme veya soruşturma makamlarına gözdağı verme stratejisidir. Eğer Dr. Turgay Tamer’in ölümü ardındaki perde arkası doğal nedenlere dayanmıyorsa, bu durum devletin içindeki temizlik operasyonunun ve yürütülen soruşturmanın tam da "doğru damara" bastığının en somut göstergesidir. Örgüt, deşifre olma korkusuyla panikledikçe en radikal ve en acımasız yöntemlerine başvurmaktan çekinmemektedir. Bu safhada, ucu nereye dokunursa dokunsun gerçeklerin üzerine giden adli mekanizmanın kararlılığı hayati önem taşımaktadır. Ancak bu kararlılığın sürdürülebilmesi, soruşturmayı yürütenlerin can güvenliğinin eksiksiz sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Başta Sayın Adalet Bakanı olmak üzere, yargı mensupları, emniyet güçleri ve bu karanlık ağı çözmeye odaklanmış soruşturma ekibi, örgütün açık hedefi konumundadır. Bu yapıların hala ne denli organize ve aktif olduğu gerçeği göz önüne alındığında, devletin en üst düzey koruma kalkanını devreye sokması ve güvenlik tedbirlerini en radikal şekilde artırması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Karanlık odakların adaleti gölgelemesine izin vermemenin ilk şartı, adaleti savunanları her türlü suikast ve tehdide karşı korumaktan geçmektedir.

Asim keskin

Nerden tutsan elinde kalıyor bu kadarına da pes denir. Son derece kritik bir soruşturmanın son derece kritik tanığı veya şüphelisi. Serbest birakiliyir ve korunmuyir.
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