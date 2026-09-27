Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer'in (66) 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tamer, eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan eve girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre şahsın ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Doktoru Turgay Tamer, daha önce Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turgay Tamer isimli şahıs, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlunun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş. Dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmamıştır. Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi" denildi.