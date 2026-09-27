Suudi Arabistan'dan Husi'lere hava saldırısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Taiz bölgesine düzenlediği bombalı saldırılarda sivillerin hedef alındığını duyurdu. Çarşı ve radyo binası çevresine düzenlenen saldırılarda büyük bir yıkım yaşandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Taiz'e düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.
Husilere ait "El-Mesira" televizyon kanalının Husi makamlara dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan savaş uçakları, Taiz'in Meviye ilçesindeki çarşıda bulunan dükkanlar ile kentteki radyo binası çevresine hava saldırıları düzenledi.
Haberde, söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.
- Yemen'deki hükümet güçleri: Taiz'de Husilere ait kampı vurduk
Öte yandan Yemen'deki hükümet güçleri ise Taiz'in doğusundaki Meviye ilçesinde Husilere ait bir kampa hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.
Hükümet güçlerinin açıklamasında, söz konusu saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.