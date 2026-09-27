Meteoroloji’den birçok kente kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, geniş bir alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların bazı kentlerde kuvvetini artırması bekleniyor. Meteoroloji, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul dahil birçok kent için kuvvetli yağış uyarısı

Tahminlere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların özellikle Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış beklediği yerler arasında İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu da bulunuyor.

Ayrıca Kocaeli ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek

Yağışlı havayla birlikte bazı bölgelerde sıcaklıklarda da hissedilir düşüş yaşanacak.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Böylece son günlerde etkili olan sıcak hava özellikle Türkiye’nin batı kesimlerinde yerini daha serin ve yağışlı havaya bırakacak.

Rüzgârın hızı 60 kilometreye ulaşacak

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgâr da bekleniyor. Rüzgârın genel olarak kuzey yönlerden, güney ve doğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle özellikle kıyı bölgelerinde ulaşımda aksamalar ve çeşitli olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji’den “tedbirli olun” çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak ve rüzgâr beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

Özellikle kısa sürede etkili olabilecek yoğun yağışlar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların tedbirli hareket etmesi önem taşıyor.