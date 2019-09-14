Hanımlar için evleri her daim temiz ve şık görünmelidir. Bir evin en önemli aksesuarları ise fon perdeler ve halılardır. Siz de evinizi yenilemeyi ya da elinizdeki kumaşları değerlendirmeyi planlıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, evlerini zarif bir görünüme taşıyacak birbirinden farklı fon perde modelleri! İşte, fon perde modelleri 2019...

Fon perde nasıl seçilir?

Perde ve tül seçerken mutlaka koltuklarınıza-mobilyalarınıza göre tercihler yapmalısınız. Renk ve model uyumu evinizi şıklığa taşıyacak en önemli unsurların başında gelir. Bu doğrultuda halı seçimlerini de perdelerle ilişkilendirmeniz kıymetlidir.

Fon perde modelleri 2019!