Fon kullandırmada rekabetçiyiz

Firmaların likidite taleplerini bir bir karşılayan Albaraka Türk’ün Genel Müdür yardımcısı Hasan Altundağ, fon kullandırımında rekabetçi olduklarını belirterek, “Perakende tarafta kampanya bile yaptık ve faizden uzak kredi arayan müşterilerimize yardımcı olduk” dedi.

Toplamda 59 ilde 235 şubesi bulunan katılım bankası Albaraka Türk, üreticileri ve ihracatçıları fonlamaya devam ediyor. Dünyayı tehdit eden, Türkiye’yi alarma geçiren Corona virüsüne (Covid-19) karşı verilen amansız mücadeleye önemli katkı sunan banka tarafından irili ufaklı şirketleri rahatlatacak önemli adımlar atılıyor. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, gerek bu adımlar gerek 2020 hedefleri gerekse istihdam ve şubeleşme hamleleriyle ilgili editörümüz Buğra Kardan’ın sorularını yanıtladı. İşte sorular ve cevapları:

Gerekli önlemler alındı

l Covid-19 salgını, ülkemizi büyük bir imtihanla karşı karşıya bıraktı. Zorlu süreçte genelde finans sektörü, özelde ise Albaraka Türk nasıl bir performans sergiliyor?

Finans sektörü, Covid-19 salgınına rağmen faaliyetlerine eksiksiz devam ediyor. Diğer sektörlere örnek olacak faaliyetler yürütüyor. Biz de Albaraka Türk olarak Covid-19’a karşı iyi bir strateji belirledik. Bu stratejiye uygun olarak emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Kuşkusuz, bu dönemde bizim için en önemli ve ilk konu çalışanlarımız ile müşterilerimizin sağlıklarını korumaktı. Çok şükür korumayı başardık. Hizmet devamlılığı ise ikinci en önemli konuydu. Güçlü iletişim ve bilgi teknolojileri ağımızla bu konuda, bu alanda da aşama kat ettik.

Bizim için kesintisiz hizmet çok mühimdi. İşte onun için müşterilerimizi dijital kanallarımıza yönlendirdik. Dijitale geçiş müşterilerimizi çok memnun etti. Bununla da kalmadık. Destek paketimizi devreye aldık, taksit ötelemelerine gittik. İlaveten maaş ödemelerini bankamızdan yapan müşterilerimize ek limit katkıları yaptık. Dolayısıyla yükümlülüklerimizi yerine getirdik, getiriyoruz.

Diyalog devam ediyor

l Şu anda kurumsal müşterilerinizle diyaloğunuz ne durumda? Size gelen talepleri hemen karşılayabiliyor musunuz?

Kurumsal müşterilerimizle diyaloğumuzu hiç kesmedik. Onlara tüm bankacılık işlemlerinde destek olmaya devam ediyoruz. Genel müdürlük ve saha ekibimiz uzaktan çalışma yetkinliğiyle irili ufaklı şirketlerimize kesintisiz hizmet sunuyor. Ayrıca müşterilerimizin hayatın kolay kılacak uygulamalara yöneliyoruz. Onların şubelere gelmeden pek çok işlemi tamamlamalarına imkân tanıyoruz.

l Kredi ya da fon dağıtma, yapılandırma ve limit arttırma konusunda sorumluluklarınızı tam anlamıyla yerine getiriyor musunuz? Burada karşı karşıya kaldığınız bir engel ya da mani var mı?

Fon dağıtımı, yapılandırması ve limiti gibi sorumluluklarımızı ilgili otoritenin belirlediği çerçevede hakkıyla yerine getiriyoruz. Müşterilerimizin hayrına olacak çalışmalarda da bulunuyoruz. Örneğin mali sıkıntılarla karşı karşıya olan kurumsal müşterilerimiz için bir paketimiz var. Bunun için özel ekipler kuruyor, müşterilerimizin beklemeden hizmetlerimizden faydalanmalarının yolunu açıyoruz.

Kredi iştahı açılacak

l Özel bankaların “Kredi musluklarını açmıyorsunuz”, “Likidite taleplerini karşılamıyorsunuz”, “Yapılandırmaya gitmiyorsunuz.”, “Covid-19’la mücadeleye yeterince katkı sunmuyorsunuz” eleştirilerine maruz kaldıklarını görüyoruz. Katılım bankaları, bu eleştirilerinin dışında mı tutulmalı?

Bankalar ve şirketler aslında geçtiğimiz bir ayı durum değerlendirmesi yaparak geçirdiler. Bu süreçte hükümet erken davranarak aktif rasyosuyla ilgili bir hamle yaptı. Bankaları kredi kullandırmaya teşvik eden bir düzenlemeye gitti. Şüphesiz, bu düzenlemeyle kredi tarafında bankalar daha iştahlı olacaktır. Öte yandan katılım bankaları, ticaretin olduğu her an reel sektörün içerisindedirler. Söz konusu bankalar, tabii ki aktif rasyosundan etkileniyorlar. Buna uygun gereken önlemleri de almış durumdalar. Albaraka Türk de öyle.

Gelinen noktada Albaraka Türk olarak fon kullandırım tarafında rekabetçi şekilde biz de bulunuyoruz. Perakende tarafta kampanya bile yaptık. Kampanyayla kredi arayan, talep eden müşterilerimize yardımcı olduk.

TL mevduat önce çıkacak

l Kredi musluklarının açılmasında hükümetin ve ilgili otoritenin aldığı kararların da payı büyük, değil mi?

Elbette. Örneğin ilgili otoritenin bankalar için belirlediği yeni aktif rasyosunu çok olumlu buluyoruz. Yeni rasyo bankaları kredi kullandırmaya iten bir formül. Bu formülle kredi kullandırımının arttırılması, TL mevduatın yabancı para mevduata göre daha önemli bir konuma getirilmesi amaçlanıyor.

l 2020’nin geri kalanı için planınız nedir? Bu sene için koyduğunuz büyüme hedefini alabilir miyiz?

2020’nin geri kalanında pandeminin etkilerinin azalacağını, normalleşmenin başlayacağını düşünüyoruz. Kârlılık ve fon büyümesi anlamında sektör ortalamaları üzerinde bir performans sergileyeceğimiz kanaatindeyiz. Özellikle bu dönemde aktif büyümesi anlamında hiç frene basan tarafta olmadık. Bu stratejinin kullandırdığımız fonlarda artış getireceği ve kârlılığa katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

l İstihdam ve şubeleşme noktasında nasıl bir grafik sergiliyorsunuz? Sizden bu anlamda güzel haberler duyacak mıyız, müjdeler alacak mıyız?

Albaraka Türk, istihdam ve şubeleşme anlamında büyümeyi esas alıyor. Tabii ki bunu söylerken dijitalleşme gerçeğini unutmamak gerek. İstihdamda ve şubeleşmede günün ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz, alacağız. Şu da muhakkak ki yetkin kişileri kadromuza katmaya ve doğru lokasyonlarda şube açmaya devam edeceğiz.

Yeni ürünler geliyor

Beğenilen dijital ürün ve hizmetlerinize yenilerini eklemeyi planlıyor musunuz? Bu ürün ve hizmetleri sıralar mısınız?

Jet Finansman ürünümüz yeni kampanyalarımızla daha görünür ve kullanılır olacak. Bunun yanı sıra dijital teyitle müşterilerin işlemlerine onay verme konusu daha kolay ve pratik hale gelecek. Webden müşteri olmaya yönelik projemizle insanlar evlerinden çıkmadan bile rahatlıkla Albaraka Türk’ün hizmetlerinden faydalanabilecekler. Albaraka Türk’ün dijital dünyasında vakit geçirebilecekler.

Hayata dokunan projeler

Güzel uygulamalarımız da var. Halihazırda anında fon kullandırım başvurunda bulunup limitini onaylatabilen müşterimiz tercih ettiği ürünü finansman kaygısı yaşamadan daha planlı bir şekilde satın alabiliyor.

Altına corona arası

l Altın toplama noktasında gidişat ne yönde? Bu sene ne kadar altın toplamayı öngörüyorsunuz?

Fiziki altın toplama faaliyetlerimize Covid-19’dan dolayı ara verdik. Müşterimizin ve şube temsilcimizin yanı sıra altın eksperinin geleceği bir ortamda sosyal mesafenin yeterince korunamayacağını düşünerek böyle bir karar aldık. Durumun normalleşmesinin ardından altın toplama faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.