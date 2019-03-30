Foça Belediyespor da hedef Bölgesel Amatör Lig
Foça Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)’ine yükselmek için mücadele vermeye hazırlanırken, Foça temsilcisinin rakipleri belli oldu.30 Mart 2019 Cumartesi 16:34
Foça Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)’ine yükselmek için mücadele vermeye hazırlanırken, Foça temsilcisinin rakipleri belli oldu.
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup şampiyonu Foça Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)’ine yükselme heyecanı yaşayacak. Şampiyonluğunu ilan eden takım; Alaçatı Spor, Aliağa Belediyesi Helvacı Spor, Torbalı Spor, Ceyhan Altınyıldız Spor ve Özçamdibi Spor ile karşılaşacak. Diğer takımlarında dahil olduğu maç programlarının ise nisan ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.
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