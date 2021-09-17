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Gündem Floresan ampul kullananlar dikkat! Canlı yayında şoke eden uyarıyı yaptı
Gündem

Floresan ampul kullananlar dikkat! Canlı yayında şoke eden uyarıyı yaptı

Dr. Ümit Aktaş, floresan ampuller konusunda vatandaşlara çok ama çok kritik bir uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:42:00 -

Dr. Ümit Aktaş, Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programında dikkat çeken uyarılarda bulunuyor.

Ümit Aktaş, ağır metallerin büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Aktaş yaptığı açıklamada, "Floresan ampulleri değiştirin. Ampul kırılırsa da hemen camları açın. Floresan ampüller civa içeriyor. Civa içerdiği için bunu solumamak lazım. Hemen camları açın. Birkaç saat havalandırın. Süpürün odayı. Bu havanın odadan çıkması lazım. Ağır metal zehirlenmeleri çok geniş bir durum. Farklı tablolarla ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

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