Flaş! Yeni kabinede 'Aziz Sancar' iddiası

Hürriyet'in haberine göre, kulislerde adı bakan aday adayı olarak geçen bazı müsteşar, vali ve genel müdürlere yenileri eklendi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir gibi isimler de bakan adayı olarak kulislerde konuşuluyor.

Bilim adamı Aziz Sancar ve Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü iddiaları da kulislerde dillendiriliyor. Bu isimlerin kabine yerine Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan ofis ve kurullarda değerlendirileceğini söyleyenler de bulunuyor.

İLK KADIN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Kadın cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak ise eski bakanlardan Nimet Baş, eski TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve Cumhurbaşkanı danışmanlarından Ayşen Gürcan’ın da adı geçiyor. Erdoğan’ın kabinesine, MHP kökenli bazı STK başkanları veya bürokratları da alacağı öne sürülüyor.

Öte yandan Erdoğan’ın kabine çalışmasını paylaştığı tek ismin Başbakan Binali Yıldırım olduğu da dile getiriliyor.

'BİLDİĞİNİZ GİBİ BİR HÜKÜMET PROGRAMI OLMAYACAK'

Ayrıca AKP kurmayları “Bildiğiniz gibi bir hükümet programı olmayacak. Cumhurbaşkanı bir kalkınma planı, yıllık program ve bütçe kanunu sunacak. Topluma bir program ilan edebilecek. Hukuki bir zorunluluk yok ama. Yol haritası çıkartılacak” dediler.