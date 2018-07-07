0553 313 94 23

Flaş! Yeni kabinede 'Aziz Sancar' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'partili olmayan bakanlar' açıklamasının ardından kulislerde Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın ismi sık sık tekrarlanmaya başladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:31
Flaş! Yeni kabinede 'Aziz Sancar' iddiası

Hürriyet'in haberine göre, kulislerde adı bakan aday adayı olarak geçen bazı müsteşar, vali ve genel müdürlere yenileri eklendi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir gibi isimler de bakan adayı olarak kulislerde konuşuluyor.

Bilim adamı Aziz Sancar ve Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü iddiaları da kulislerde dillendiriliyor. Bu isimlerin kabine yerine Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan ofis ve kurullarda değerlendirileceğini söyleyenler de bulunuyor.

İLK KADIN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Kadın cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak ise eski bakanlardan Nimet Baş, eski TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve Cumhurbaşkanı danışmanlarından Ayşen Gürcan’ın da adı geçiyor. Erdoğan’ın kabinesine, MHP kökenli bazı STK başkanları veya bürokratları da alacağı öne sürülüyor.

Öte yandan Erdoğan’ın kabine çalışmasını paylaştığı tek ismin Başbakan Binali Yıldırım olduğu da dile getiriliyor.

'BİLDİĞİNİZ GİBİ BİR HÜKÜMET PROGRAMI OLMAYACAK'

Ayrıca AKP kurmayları “Bildiğiniz gibi bir hükümet programı olmayacak. Cumhurbaşkanı bir kalkınma planı, yıllık program ve bütçe kanunu sunacak. Topluma bir program ilan edebilecek. Hukuki bir zorunluluk yok ama. Yol haritası çıkartılacak” dediler.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:31
  1. Aziz Sancar
  2. Yeni Kabine
  3. Bakanlık
  4. Bilim Adamı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Fırıldak Sabo' İnce'yle Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı, ikisini de yerden yere vurdu!
    1. 'Fırıldak Sabo' İnce'yle..
    2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere..
    3. Özel ekipten kaçamadılar!
    4. Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi?..
    5. HDP'nin İstiklal Marşı rahatsızlığı
    6. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken..
    7. Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!
    8. Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman..
    9. Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!
    10. Tahliye vaadiyle dolandırıcılık!..
    11. Prematüre bebekleri beslerken...
    12. Yüz binlerin beklediği KHK! Son KHK,..
    13. İran'dan IŞİD'lilere toplu idam!
    14. Dünya pamuk konferansı Türkiye'de..
    15. İşte erkeklerin boşanmak istemelerinin..
    16. Teröristler su dağıtım idaresini hedef..
    17. İBB açıkladı: Metrobüs kullanan yolcu..
    18. ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    19. Pişik olan bebeğe pudra kullanmayın
    20. Somali'de bomba yüklü araçla terör..
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada