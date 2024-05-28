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Spor Flaş sözler! Uslu'dan ilk açıklama: Galatasaray derbisini Aziz Yıldırım aldı diyerek demeç verdi! Türkiye şokta
Spor

Flaş sözler! Uslu'dan ilk açıklama: Galatasaray derbisini Aziz Yıldırım aldı diyerek demeç verdi! Türkiye şokta

Yeniakit Publisher
2024-05-28 08:23:00 - 2024-05-28 08:36:43
Flaş sözler! Uslu'dan ilk açıklama: Galatasaray derbisini Aziz Yıldırım aldı diyerek demeç verdi! Türkiye şokta

Seçim dönemine giren Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, önemli açıklamalarda bulundu. Uslu yaptığı açıklamalarda, “Fenerbahçeli taraftarların yüzde 80’i Ali Koç’un gitmesini istiyor. Takımın üzerindeki ölü toprağını Aziz Yıldırım kaldırdı. Bana göre derbi galibiyeti Aziz Yıldırım’a yazılmalı.” ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Uslu'nun sözleri... Son dakika Fenerbahçe haberleri, flaş gelişmeler

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'dan gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde yer alan Mahmut Uslu, Fotomaç'a konuştu. Sarı-lacivertlilerin, deplasmanda Galatasaray'ı yenmesindeki en büyük etkenin Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar olduğunu söyleyen Uslu, "Takımın üzerindeki ölü toprağını Aziz Yıldırım'ın konuşması kaldırdı. Bana göre derbi galibiyeti Aziz Yıldırım'a yazılmalı" ifadesini kullandı. Mahmut Uslu, haziran ayındaki seçimle alakalı ise taraftarlara ve üyelere şöyle seslendi: "Bize taraftarlar taşın altına elinizi sokun diyorlardı. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Biz F.Bahçe için her şeyi yaparız. Herkesle savaşınız. Ama biz politika yapmayız. Fenerbahçelilerin hepsi taraftarlar da dahil olursa yüzde 80'i Ali Koç'un gitmesini istiyor. Ancak üyeler nasıl bir tutum sergiler bilemiyoruz. Bizim dönemimiz, durumumuz belli. Herkes iyi düşünsün taşınsın. Umarım bu durum 9 seneye çıkmaz."

BURUK'A YAKIŞTI

Mahmut Uslu, Florya'daki şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un küfürlü tezahürata eşlik etmesi hakkında ise tek kelimelik cevap verdi: "Okan Buruk'a yakıştı."

JOSE MOURINHO BİTEBİLİR

Jose Mourinho'nun son durumu hakkında da açıklama yapan Mahmut Uslu, "Aziz Başkanın cumartesi günü Londra'ya gidip görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Daha önce gittik görüştük. Başkanın ilk görüşmesinden sonra görüşmeler de oldu. 1'inde mi 2'sinde mi biter bilmem" dedi.
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