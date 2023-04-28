Flaş nükleer santral çıkışı! Önümüzdeki dönemde Trakya'da da...

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Belki önümüzdeki dönemde sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde Trakya'da da santral yapımına hız verilir" değerlendirmesini yaptı.

Güngör yazısında, "Akkuyu'dan sonra diğerleri gelir mi? Türkiye Paris anlaşması 2053 yılına kadar karbon nötr bir ekonomi olma hedefini yakalamak zorunda... Bunun için birkaç nükleer santral daha inşa edilecektir. Zaten Sinop ile görüşmeler devam ediyor. Belki önümüzdeki dönemde sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde Trakya'da da santral yapımına hız verilir." ifadesini kullandı.



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