  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bir saat süren sağanak sağış hayatı felç etti!
Almanya’da biri Türk 2 öğrenci, polislerin hayatını kurtardı
Kırgızistan'dan Rusya'nın tek dozluk Sputnik Light aşısına onay
Erbaş: "Yeryüzüne iyilik hakim oldukça dünya daha yaşanır hale gelecektir"
Dünya Flaş iddia! Türkiye ile ABD anlaştı
Dünya

Flaş iddia! Türkiye ile ABD anlaştı

Türkiye'nin Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı’nın korunması konusunda ABD ile anlaştığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 07:12:00 - 2021-06-26 07:16:30
Flaş iddia! Türkiye ile ABD anlaştı

Afganistan’da NATO güçlerinin çekilmesi sonrası başkent Kabil’de Hamid Karzai Havalimanı’nın Türkiye tarafından işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması için önceki gün Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB)Türk ve ABD heyetleri arasında başlayan görüşmeler dün de sürdü.

Dün akşam MSB’den yapılan açıklamada, Türk ve ABD heyetlerinin Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesi konusunda işbirliği alanlarını ele aldığı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldığı bildirildi.

Associated Press’e konuşan ABD’li kaynaklar ise havalimanında ABD ordusuna ait hava savunma sistemleri ve personelin bulundurulması konusunda mutabık kalındığını aktardı. Kaynaklar, bir kısmı havaalanına konuşlanacak ve bir kısmı da ABD Büyükelçiliğini koruyacak 650 ABD askerinin bölgede kalacağı bilgisini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay