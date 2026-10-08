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Spor Zor günler geçiren Adana Demirspor’a jest! Montella 330 bin euro alacağından feragat etti
Spor

Zor günler geçiren Adana Demirspor’a jest! Montella 330 bin euro alacağından feragat etti

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IHA Giriş Tarihi:

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Zor günler geçiren Adana Demirspor’a jest! Montella 330 bin euro alacağından feragat etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2021-2023 yılları arasında görev yaptığı Adana Demirspor’dan kalan 330 bin euroluk alacağından feragat etti.

Adana Demirspor’un geçmiş dönem borçlarını azaltmaya çalıştığı süreçte Vincenzo Montella’dan önemli bir karar geldi.

 

330 bin euro alacağı vardı

TFF 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da kötü gidişat sürerken, borçları da birikmeye devam ediyor. Mavi şimşekler, Trendyol Süper Lig’de mücadele ederken 2021-2023 yılları arasında teknik direktörlük görevini yürüten A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın takımdan ayrılırken 330 bin euro alacağı kalmıştı.

Geçtiğimiz 5 Eylül’de ise Adana Demirspor yönetimi ile Vincenzo Montella arasında yapılan görüşmede Montella alacaklarından feragat edeceğini ifade etmişti. Milli maç döneminin sona ermesinin ardından İtalyan teknik adam, resmi olarak alacaklarından feragat ettiğini Adana Demirspor yönetimine bildirdi.

 

“Montella’ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Adana Demirspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında ’Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu’ olarak görev yapan ve halen A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor’daki geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir. Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Montella’ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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