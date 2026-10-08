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Gündem Halkbank Genel Müdürü Özdil Akit Medya Grubu'nun zirvesinde duyurdu: Yerli üretime ve esnafa dev finansman müjdesi!
Gündem

Halkbank Genel Müdürü Özdil Akit Medya Grubu'nun zirvesinde duyurdu: Yerli üretime ve esnafa dev finansman müjdesi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Akit Medya Grubu tarafından düzenlenen 'Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Türkiye'nin kalkınma mücadelesine verdikleri devasa desteği açıkladı. Küresel ekonomik çalkantılara rağmen milli ekonominin sarsılmaz bir direnç gösterdiğini belirten Özdil, Halkbank'ın esnafın, KOBİ'lerin ve girişimcilerin en güçlü kalkanı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Küresel ekonomik çalkantılara rağmen milli ekonominin sarsılmaz bir direnç gösterdiğini belirten Özdil, Halkbank'ın esnafın, KOBİ'lerin ve girişimcilerin en güçlü kalkanı olmaya devam edeceğini vurguladı.

"KOBİ'lerin ve kadın girişimcilerin teminatı Halkbank: Kredi hacmi 2 trilyon lirayı aştı"

Bankanın ticari kredi hacminin 2 trilyon TL'yi geride bıraktığını bildiren Recep Süleyman Özdil, KOBİ kredilerindeki pazar paylarının %14'ün üzerine çıktığını aktardı. Kadın girişimcilere ve gençlere sağlanan tarihi desteklere dikkat çeken Özdil, "2021 yılından bu yana 280 bin kadın girişimcimize 140 milyar lira, 220 bin girişimcimize ise 50 milyar liranın üzerinde finansman aktardık. Türkiye'de kadın girişimcilerin kullandığı her 3 krediden birinde Halkbank imzası var" dedi.

"ABD davası bitti, 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlandı: Halka arz için SPK'ya başvuru yapıldı"

Halkbank'ın sermaye yapısını güçlendirmek adına dev adımlar attıklarını açıklayan Özdil, banka sermayesinin %25 oranında artırılması ve ikincil halka arz süreçleri için SPK'ya resmi başvuruda bulunduklarını müjdeledi. ABD'deki kumpas davasının sona ermesinin ardından uluslararası piyasalardan 1,5 milyar dolar ilave kaynak sağladıklarını duyuran Özdil, sağlanan tüm dış fonların Türkiye'nin üretimine, yatırımına, istihdamına ve ihracatına kanalize edileceğini kaydetti.

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