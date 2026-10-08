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Gündem Maltepe’de çöken bina kontrollü yıkılacak: Mimar ve şantiye şefi gözaltında
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Maltepe’de çöken bina kontrollü yıkılacak: Mimar ve şantiye şefi gözaltında

Yeniakit Publisher
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Maltepe’de çöken bina kontrollü yıkılacak: Mimar ve şantiye şefi gözaltında

Maltepe’de alt katları çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Vali Gül, “Enkazdaki 3 kişi aranıyor. Bina kontrollü yıkılacak. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız hastanede vefat etti, biri de ölü şekilde çıkartılmıştı, dolayısıyla da iki hayatını kaybeden hemşehrimiz var.” dedi.

Maltepe'de 7 katlı binada çökme: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Maltepe'de alt katları çöken 7 katlı binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.

VALİ GÜL: ENKAZDAKİ 3 KİŞİ ARANIYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Enkazdaki 3 kişi aranıyor. Bina kontrollü yıkılacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bina kontrollü yıkılacak. Hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşerimize ulaşmaya çalışacaklar. Ben tekrardan mahallemize milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

En başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız süreci takip etti. Yerelde bütün paydaşlar bu anlamda üzerine düşeni yaptı.

"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

İki ölü var, yaralılar var. Bundan sonra adli süreç devam edecek ve idari süreç aynı zamanda başladı. Enkaz altında 3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Yaralılar içinde şu anda hayati tehlikesi olan kimse yok. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız hastanede vefat etti, biri de ölü şekilde çıkartılmıştı, dolayısıyla da iki hayatını kaybeden hemşehrimiz var. Diğer yaralıların durumu iyi hamdolsun.

Ortada bir arama kurtarma meselesi var magazinden öte kardeşlerimizin hemşehrilerimizin kurtulması lazım zaten bina burada kaçaksa da değilse de bir eksiklik de varsa fazlalık da varsa hem mülkiye müfettişlerimiz hem adli süreçte neticesinde ortaya çıkacak. Bunları da zaman zaman kamuoyunda paylaşacağız."

Ayrıntılar geliyor..

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