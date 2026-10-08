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Gündem Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu?
Gündem

Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu?

Yeniakit Publisher
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Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında okullardaki güvenlik tedbirleri, akran zorbalığı, öğretmenlerin kılık-kıyafeti başta olmak üzere eğitim sistemine dair kritik açıklamalarda bulundu. 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin uzun olduğuna işaret eden Bakan Tekin, "Zorunlu eğitimin kısalması mutlaka gündeme gelecek" diyerek yeni bir düzenlemenin de sinyalini verdi. Tekin, son dönemde okullarda artmaya başlayan olaylarla ilgili olarak da bir dizi yeni tedbirleri daha hayata geçireceklerini söyledi.

Katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin süresi, okullardaki güvenlik tedbirleri, akran zorbalığı, öğretmenlerin kılık-kıyafeti ve mazerete bağlı yer değişiklikleri gibi pek çok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise zorunlu eğitimin kısalması ihtimaline dair sözleri oldu.

17 YIL UZUN SÜRE! DÜNYA DA BUNU TARTIŞIYOR

Eğitimde fırsat eşitliği ve yükseköğrenimin yaygınlaşmasıyla birlikte zorunlu eğitim süresinin dünyada da tartışıldığını belirten Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı: "12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor; bu epey uzun bir süre. Çocukların sosyal hayata ve çalışma hayatına entegre olmasını sadece biz değil bütün ülkeler tartışıyor. Türkiye'de de böyle bir tartışmanın yapılması gerektiğini söyledik. Önümüzdeki dönemde bu konu mutlaka gündeme gelecektir."

OKULLARDA GÜVENLİK 

Okul güvenliği konusuna da değinen Bakan Tekin, her okulun risk kategorisine göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 7 bakanlık ortaklığıyla hazırlanan eylem planı kapsamında tedbirlerin artırıldığını vurgulayan Tekin, şunları aktardı:

25 bin bahçe görevlisi: Okullarda güvenlik ve düzeni sağlamak adına 25 bine yakın bahçe görevlisinin istihdam edildiği bildirildi.

Şubat ayında yeni adım: Güvenlik tedbirleri ve okul çevreleri için şubat ayı itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun karşısına çıkılacağı açıklandı.

Sosyal medya ve akran zorbalığı: Akran zorbalığı araştırmalarında çocukların yaklaşık yüzde 80'inin sosyal medya üzerinden etkileşime girdiğini belirten Tekin, şiddetin büyük oranda buralardan beslendiğine ve ebeveynlerin de sürece dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÖĞRETMENLERİN KILIK-KIYAFETİ

Okul ikliminin korunması adına öğretmenlerin okul içerisinde önlük giymelerinin önemine değinen Bakan Tekin, sosyal medyada tartışılan kıyafet görsellerinin tüm öğretmen topluluğunu zan altında bıraktığını ifade etti. Siyasi veya ideolojik simge içeren, LGBT'yi çağrıştıracak ya da marka dayatması oluşturacak giyim tarzlarından rahatsızlık duyacağını belirten Tekin, veli randevu sisteminin de okullardaki güvenliği artırmak için titizlikle uygulandığını hatırlattı.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ DÜZENLEMESİ

Öğretmenlerin eş ve aile mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerine ilişkin de konuşan Bakan Tekin, boş olan tüm kadroların başvuruya açıldığını ve taleplerin yüzde 80'inin karşılandığını ifade etti. Geçmiş yıllarda uygulanan ihtiyaç fazlası atamaların bu yıl yapılmayacağını, atamaların yalnızca boş kadroların bulunduğu okullara gerçekleştirileceğini kaydetti.

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