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Bolu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Bolu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tır ile pikabın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Bolu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mudurnu-Nallıhan kara yolunda seyreden Aziz A. idaresindeki 34 MKD 962 çekici plakalı tır ile karşı istikamette seyreden Ahmet C. (44) yönetimindeki 06 DIL 841 plakalı pikap Aynalıkaya mevkisinde çarpıştı.

#2
Foto - Bolu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Ahmet C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ile pikapta yolcu olarak bulunan Rıza O. hastaneye kaldırıldı.

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Foto - Bolu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ahmet C'nin cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Foto - Bolu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

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