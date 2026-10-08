Bolu'da tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tır ile pikabın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tır ile pikabın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Mudurnu-Nallıhan kara yolunda seyreden Aziz A. idaresindeki 34 MKD 962 çekici plakalı tır ile karşı istikamette seyreden Ahmet C. (44) yönetimindeki 06 DIL 841 plakalı pikap Aynalıkaya mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Ahmet C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ile pikapta yolcu olarak bulunan Rıza O. hastaneye kaldırıldı.
Ahmet C'nin cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
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