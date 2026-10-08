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Aktüel Okulda temizlik malzemeleri karıştırıldı! 14 öğrenci hastanelik oldu
Aktüel

Okulda temizlik malzemeleri karıştırıldı! 14 öğrenci hastanelik oldu

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Okulda temizlik malzemeleri karıştırıldı! 14 öğrenci hastanelik oldu

Edirne Uzunköprü'de Atatürk Ortaokulu’nda farklı temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu ortaya çıkan gazdan 14 öğrenci etkilendi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir ortaokulda temizlik sırasında yaşanan kimyasal tepkime öğrencileri hastanelik etti.

Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda farklı temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu hizmetli odası yanındaki sınıfta bulunan 14 öğrenci açığa çıkan gazdan etkilendi. Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Öte yandan okulda bugün eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Atatürk Ortaokulu’nda hizmetli odasında temizlik çalışmaları sırasında farklı temizlik malzemelerinin birbiriyle tepkimeye girmesi sonucu oluşan gazdan, yan sınıfta eğitim gören bazı öğrenciler etkilenmiştir. Tedbir amacıyla, etkilendiği değerlendirilen 14 öğrenci, öğretmenleri nezaretinde hastaneye sevk edilmiştir. Öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış olup sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sağlık ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler okul yönetimi tarafından alınmış olup konuya ilişkin süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

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