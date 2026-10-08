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Bursa'da yola kimyasal sızdı: Cadde trafiğe kapatıldı

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AA Giriş Tarihi:

Bursa'da yola kimyasal sızdı: Cadde trafiğe kapatıldı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir kamyondan düşen tanklardan kimyasal madde sızması üzerine cadde güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

#1
Foto - Bursa'da yola kimyasal sızdı: Cadde trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasasındaki tankların düşmesi sonucu yola kimyasal madde sızdı.

#2
Foto - Bursa'da yola kimyasal sızdı: Cadde trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ve polis sevk edildi.

#3
Foto - Bursa'da yola kimyasal sızdı: Cadde trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

#4
Foto - Bursa'da yola kimyasal sızdı: Cadde trafiğe kapatıldı

AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kamyondan düşen tanklar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekipler, maddenin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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