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Gündem Fidan’dan peş peşe kritik mesajlar: Karadeniz uyarısı, Mekke İttifakı açıklaması
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Fidan’dan peş peşe kritik mesajlar: Karadeniz uyarısı, Mekke İttifakı açıklaması

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Fidan’dan peş peşe kritik mesajlar: Karadeniz uyarısı, Mekke İttifakı açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz’e yansıyan etkilerine ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. “Karadeniz’in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor.” diyen Bakan Fidan, Meclis'e gönderilecek Mekke İttifakı Anlaşması'na ilişkin ise, "Taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş tüm şiddetiyle sürerken, çatışmaların sıçrama riski taşıdığı stratejik su yollarında güvenlik alarmı veriliyor. Bölgedeki diplomatik ve stratejik dengeleri yakından takip eden Türkiye, Karadeniz'in bir savaş alanına dönüştürülmemesi yönündeki kararlı duruşunu her platformda yineliyor. Konuya ilişkin en net uyarı ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

“BÖLGESEL İSTİKRAR VE GÜVENLİK TEHLİKEYE ATILMAMALI”

Bölgesel krizlerin derinleştiği bir dönemde Karadeniz'in hassas jeopolitik konumuna dikkati çeken Bakan Fidan, atılacak yanlış adımların tüm kıyıdaş ülkeleri ve küresel dengeleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Savaşın sulh yoluyla son bulması ve diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğinin altını çizen Fidan, bölgenin yeni bir istikrarsızlık sarmalına sürüklenmesine müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor!” dedi.

FİDAN’DAN MEKKE İTTİFAKI AÇIKLAMASI: MECLİS’E GÖNDERİLECEK

Bakan Fidan, “Mekke anlaşması Meclis’e gönderilecek, anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak” dedi.

Fidan, "(Mekke Anlaşması) Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak." ifadelerini kullandı. 

Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda"

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