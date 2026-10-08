Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan Yatırım, üretim ve istihdam desteklenmeli!

Akit Medya Grubu’nun organize ettiği ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde konuşan Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeye gayret ettiklerini belirtti.

Arslan konuşmasında şunları dile getirdi:

“"Kıymetli katılımcılar, hepinize teşekkür ediyorum. Finansın kalbine, İstanbul Finans Merkezi'ne, VakıfBank'a her biriniz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Küresel finansın çekim merkezi olmaya aday İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin finans alanında ulaştığı kapasitenin ve ülkemize duyulan güvenin önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Bankaların, finans kuruluşlarının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aynı ekosistem içinde yer alması İstanbul'un finans merkezi olma niteliğini daha da güçlendirmektedir.

VakıfBank olarak biz de güçlü finansman kapasitemizle yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeye gayret ediyoruz. Orta vadeli programımız doğrultusunda reel ekonominin ihtiyaçlarına yönelik kaynak sağlamaya var gücümüzle çalışmaktayız.

"Geleceğin bankacılığı dijitalin hızı ile şubelerimizin uzmanlığını birleştirmektir"

Değerli konuklar, finans sektörünün geleceğini konuşurken çoğu zaman benzer kavramların etrafında buluşmaktayız. Yapay zeka, veriler, dijital kanallar, açık bankacılık, yeni nesil ödeme sistemleri sıklıkla ve doğal olarak konuşulmaktadır.

Bugün ülkemizde 129 milyonu aşkın aktif dijital bankacılık kullanıcısı bulunmaktadır. Yalnızca bu yılın ilk yarısında mobil kanallar üzerinden 5.3 milyar adedi aşan işlemle 110 trilyon liranın üzerinde bir hacim gerçekleşmiştir.

Bankacılıkta yapılan toplam işlemlerin %98'i şube dışı kanallardan yapılmaktadır. Dijital bankacılık alanındaki gelişmeler finansal hizmetlere erişimi hızlandırdıysa da şubelerimiz stratejik önemini korumaya, ilişki bankacılığının merkezi olmaya devam etmektedir. Kısacası geleceğin bankacılığı, dijitalin hızı ile şubelerimizin yani ilişki bankacılığının güven veren uzmanlığını kusursuz bir modelde birleştirmekten geçmektedir.

Biz VakıfBank olarak geleceğin bankacılığını dijital ve yapay zeka eksenli olarak tanımlıyoruz. Bankacılığı bölgesine, ülkesine değer katan sektörlerin başında görmekteyiz. VakıfBank olarak da buna kalkınma odaklı değer bankacılığı diyoruz.

Bu vizyonla uzun dönemde sürdürülebilir değer oluşturmak için çalışmaktayız. Bugünün finansman ihtiyacını karşılamanın daha da ötesinde üretim kapasitesini güçlendirmeye, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmaya, ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanmaya gayret edeceğiz. Böylelikle yüksek katma değerli işleri destekleyerek gerçek dönüşüme katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Bu anlayışla son dönemde hayata geçirdiğimiz dönüşüm programlarını, hepinize katkı sağlayabilecek iyi bir örnekle sizlerle paylaşmak istiyorum.

"Uluslararası piyasalardan 9 milyar doları aşan dev kaynak getirildi"

Sayın Bakanım, VakıfBank olarak bu yıl mayıs ayında sizlerin de destek ve katkılarıyla Bakanlığımızın karşı garantisinde Dünya Bankası'ndan 1.5 milyar euro tutarında bir kaynak sağlamıştık. Bu işlem Türk bankacılık sektöründe uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi oldu.

Diğer yandan 2026 yılı başından bu yana uluslararası piyasalardan toplam 9 milyar Amerikan dolarını aşan kaynak temin ettik. Söz konusu kaynağın 7 milyar dolarlık kısmı ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen öncelikli alanların finansmanında kullanıldı.

Bu kapsamda 1 milyar Amerikan doları kadın ve genç istihdamını korumaya yönelik işletmelerde, yine 1 milyar Amerikan doları kadın ve genç girişimlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasında, 2 milyar dolarlık kısmı deprem ve afet bölgelerinin yeniden inşasında, 3 milyar Amerikan dolarlık kısmı ise çevre dostu yatırımlar, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ile sıfır atık projelerinin finansmanında değerlendirildi.

Böylece uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynaklarla hem bankamızın fonlama yapısını çeşitlendirmeye hem de ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve reel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamaya gayret ettik.

Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri de kısa süre önce hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketimiz oldu. Ham maddeden üretime, toplama ve ayrıştırmadan geri kazanım ve yenilen üretime kadar döngüsel ekonominin 6 temel alanında 93 farklı yatırım türünü kapsayan bir paket oluşturduk. Bu paketimizle de işletmelerimizin kaynaklarını daha verimli ve atığı yeniden ekonomik değere dönüştürmesini destekliyoruz.

Tüm buraya kadar anlatılanlar ve VakıfBank olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki; finansın geleceği dönüşümün de geleceği demek. Bunun için gelecekte daha akıllı ama daha sorumlu, daha hızlı ama daha dayanıklı, sadece finansman sağlayan değil müşterilerinin ve ülke ekonomisinin dönüşümüne eşlik eden bir finans anlayışı bizleri beklemektedir.

Bu vesileyle düzenlenen bu etkinliğin daha iyi bir gelecek için önemli katkılar sağlayacağına olan inancımla hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum."