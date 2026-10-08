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Gündem Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi: "Ekonomi programımıza odaklanmaya ve enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz"
Gündem

Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi: "Ekonomi programımıza odaklanmaya ve enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
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Akit Medya Grubu'nun İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlediği ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin küresel fırtınalara ve bölgesel gerilimlere karşı sarsılmaz bir direnç sergilediğini vurguladı. Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda fiyat istikrarını ve mali disiplini sağlama kararlılıklarının artarak süreceğini duyurdu. Açıklamalar devam ediyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satırbaşları:

"Küresel şoklara karşı koruma kalkanımız güçlü: Borçluluk oranımız gelişmekte olan ülkelerin çok altında"

"Sermaye piyasalarındaki stres kontrol altında: Bölgesel huzurla ekonomi şahlanacak"

 "Temel önceliklerimiz: Fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir cari açık"

 "Sanayide, yeşilde ve dijitalde devrim: Yapısal dönüşümle üretken altyapı yatırımları"

 "Nihai hedef: Verimlilik ve rekabet gücüyle adil gelir dağılımı ile sürdürülebilir yüksek büyüme"

 "Tarihi düşüş: Manşet enflasyon yüzde 29,7 seviyesine geriledi"

 "Gıda ve giyim fiyatları düşüşü tetiklerken, eğitim ve kira enflasyonu baskılamayı sürdürüyor"

 "Konut krizine net çözüm: Barınma sorunu sosyal konut hamlesiyle aşılacak"

 

Ayrıntılar birazdan...

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Yorumlar

İşsiz

Hııı. Tabi tabi... Kesin olan sadece "adil gelir dağılımı"na devam.
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