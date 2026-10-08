Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi! Karahasanoğlu: Birlikte üretecek birlikte büyüyeceğiz

Türkiye’nin büyüme performansının, enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikasının ele alındığı ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’ İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) gerçekleşti Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde, Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenen zirvede ekonominin dünü, bugünü konuşulacağı gibi geleceğe yönelik perspektif çizildi.

Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, “Enflasyonla mücadelede taviz verilmeden ve kayıt dışına geçit verilmeden mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Birlikte üretecek birlikte büyüyeceğiz” dedi.

Karahasanoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Sayın Bakanım, Sayın Vali Yardımcım, değerli protokol üyeleri, iş insanları, STK temsilcileri, basın mensupları, Akit Medya yönetimi ve siz saygıdeğer misafirler, kıymetli davetliler.

Hepinizi şahsım ve Akit Medya Grubu adına sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, zirveye teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.

Akit Medya Grubu; gazetesiyle, televizyonuyla, haber sitesiyle, Ekonomik Bakış dergisiyle ilkeli yayıncılık anlayışı adına bugün ekonomiye katkı sunması amacıyla bir zirve düzenledik ve buna ev sahipliği yapıyoruz.

Bu zirvede tabii ki ekonomik meseleler konuşulacak. Ama en önemlisi Sayın Bakanımız son gündemle ilgili de önemli açıklamalar yapacağını tahmin ediyorum. Merakla bekleyip izleyeceğiz inşallah.

Sayın Bakanım,

Bugün burada sadece ekonomiyi konuşmak için değil, Türkiye'nin geleceğine dair ortak düşüncelerimizi paylaşmak için bir aradayız. Zira ekonomi sadece rakamlardan ibaret değil. Ekonomi; evine ekmek götüren baba, iş kurmak isteyen genç, tarlasını ekip biçen, üreten çiftçi... Aynı zamanda fabrikasında gece gündüz çalışan işçi, yeni bir yatırımın hayalini kuran sanayicidir. Kısaca ekonomi hayatın ta kendisidir.

Ve biz Türkiye olarak büyük bir potansiyel ve güce sahibiz. 1.3 - 1.4 trilyon dolarlık ekonomimizle dünyanın en büyük 15 ekonomisi arasında yerimizi almış durumdayız. Özellikle son yıllarda ihracatta rekor üzerine rekor kırıyoruz. 2026 yılında da 410 milyar dolar ihracat hedeflenmektedir. 57 ay sonra enflasyon %30'un altına düştü. Tabii ki bu rakamlar yeterli değil. Enflasyonla mücadelede taviz verilmeden ve kayıt dışına geçit verilmeden mücadelenin devam etmesi gerekiyor.

Değerli misafirler,

Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü girişimcilerimiz, üretim kabiliyetimiz ve stratejik konumumuz Türkiye'nin en büyük avantajları arasındadır. Bugün dünyanın neresine bakarsak bakalım Türkiye'nin ürettiği bir ürünü, yaptığı bir yatırımı, gerçekleştirdiği bir ihracatı görmek mümkündür. İşte Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırları bugünkü rakamlarından çok daha büyüktür.

Milli vizyon yalnızca ekonomide değil, savunma sanayimizde de kendini göstermektedir. Bugün Türkiye savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiren, kendi ürünlerini üreten ve bu ürünleri dünyanın farklı ülkelerine ihraç eden bir konumdadır. İHA'larımız, SİHA'larımız, helikopterlerimiz, savaş gemilerimiz, hava savunma sistemlerimiz ve milli hücum botlarımız Türkiye'nin teknoloji ve üretim kabiliyetinin en önemli göstergesidir. Savunma sanayinde elde ettiğimiz her başarı aynı zamanda ekonomimiz için de yeni bir üretim ve istihdam oluşturmaktadır.

Burada asıl hedefimiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak değil, dünyaya teknoloji ihraç eden bir ülke olmaktır. Çünkü güçlü ekonomi, güçlü teknoloji; güçlü teknoloji ise güçlü ve bağımsız bir Türkiye'dir.

Değerli misafirler,

"Ekonomide ve Finansta Milli Vizyon" dedik. Evet. Ülkeye gelecek yabancı sermayeyi dışlamadan, o sermayeyi ülke içinde üretime, yatırıma ve istihdama yönlendirmektir. İşçisiyle, mühendisiyle, bilim insanıyla, yatırımcısıyla daha fazla üretmek, daha fazla markalaşmak, daha fazla teknoloji üretmek ve bütün bunların sonucunda ülkemizin gücünü çok çok daha yükseklere taşımak... Bu bizim hedefimizdir. Çünkü siyasi bağımsızlık güçlü bir ekonomi ile gerçekleşecektir.

Üretmeden tüketmek yanlışına son vermeliyiz. Kazanırken tasarruf etme bilincini özellikle genç kardeşlerimize aşılamak durumundayız. Atalarımızın güzel bir sözü var: "İşten artmaz, dişten artar." Evet, bunu ilke edinmemiz gerekir.

Hedefimiz bütün bunların sonucunda milletimizin refahını yükseltmek ve daha güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Türkiye'nin en büyük sermayesi ise genç ve çalışkan insan gücüdür. Çalışanı, girişimcisi, üreticisi, genci, esnafı ve bilim insanlarıyla Türkiye'nin geleceğini yine kendi insanımız inşa edecektir. Artık yalnızca üreten değil, dünyaya teknoloji satan, markalar oluşturan ve yüksek katma değerli ürünler geliştiren bir Türkiye hedefliyoruz. Biz sadece bugünü konuşmuyoruz, aynı zamanda yarınları da konuşmalıyız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkiye'sini konuşuyoruz. Üretimin, yatırımın ve emeğin daha fazla değer gördüğü bir Türkiye'yi konuşuyoruz ve inanıyorum ki bu düşünceleri önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz.

Çünkü büyük ekonomik başarılar ortak aklın ve ortak emeğin sonucudur. Birlikte üreteceğiz, birlikte büyüyeceğiz ve birlikte Türkiye'nin geleceğini güvenceye alacağız.

Değerli dostlar, "Ekonomide ve Finansta Milli Vizyon", milletini ve devletini düşünen, gerektiğinde fedakârlık gösteren ve bedel ödemekten kaçınmayan bir anlayıştır.

Biz Akit Medya Grubu olarak milli ve manevi değerlere önem vererek ülkemizin kalkınması, milletimizin refah seviyesinin iyileşmesi noktasında elimizden gelen tüm güçle buraya ağırlık verecek ve ülkemizin ekonomisine bir nebze de olsa destek olmaya çalışacağız.

Ben bu vesileyle bugünkü Ekonomide ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'ne katılarak bizleri onurlandıran Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu salonu bizlere tahsis eden VakıfBank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan'a, zirvede söz alıp konuşmalarıyla bizlere katkı sunacak değerli konuşmacılara, sponsorlarımıza, bu zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve bu salonda bulunan tüm davetlilere, tüm misafirlere ayrı ayrı teşekkür ediyor; zirvemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.”