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Dünya Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu
Dünya

Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu

Yeniakit Publisher
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Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu

Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde yolcu taşıyan bir otobüsün Rus ordusu tarafından güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu. Vurulan otobüste patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken, 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, saldırının yolcuların otobüste bulunduğu sırada gerçekleştirildiği ve olayın ardından otobüste yangın çıktığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Zelenskiy, Kramatorsk'taki otobüsün güdümlü bombayla hedef alındığına dikkati çekti.

KİEV’DE DE 10 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLENDİ

Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarının yalnızca Kramatorsk'la sınırlı kalmadığını belirterek, başkent Kiev'in de gece saatlerinde saldırılara maruz kaldığını aktardı. Zelenskiy, "Rus hava saldırıları nedeniyle 10 bölgede yıkım meydana geldi" ifadelerini kullandı.

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