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Dünya 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! 2 günde ikinci okul saldırısı
Dünya

1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! 2 günde ikinci okul saldırısı

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1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! 2 günde ikinci okul saldırısı

Polonya’da 15 yaşındaki eski bir öğrenci, daha önce eğitim gördüğü ilkokulda bıçaklı saldırı düzenledi. 37 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken okul müdürü ile bir öğretmen yaralandı.

Polonya’da okulları hedef alan saldırılar peş peşe geldi. Başkent Varşova'nın kuzeydoğusundaki Wyszkow bölgesinde bulunan Leszczydol-Nowiny köyündeki bir ilkokulda okulun 15 yaşındaki eski öğrencisi, yerel saatle 07.00 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 37 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, okul müdürü ve bir öğretmen olmak üzere 2 kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Katarzyna Kucharska yaptığı açıklamada, "Okul müdürü çığlıkları duydu ve bir öğretmenin de yardımıyla saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı, her ikisi de yaralandı" dedi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka ise yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirterek, "Saldırgan, bu ilkokulun eski bir öğrencisiydi ve şu anda bir meslek okulunda öğrenim görüyor. Şu anda motivasyonunu bilmiyoruz. 3 bıçak taşıyordu ve okul bekçisine saldırdı" diye konuştu.

 

Saldırının ardından Başbakan Donald Tusk, acil bir toplantı çağrısında bulundu.

Öte yandan dün Polonya'nın Ostroleka kentindeki bir okulda 19 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu 10 kişi yaralanmış, saldırgan öğrenci yakalanarak gözaltına alınmıştı.

 

Dün de bir saldırı yaşandı

İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski ise yaptığı açıklamada, dün Sierpc'te yaşanan ayrı bir olayda ise okul bahçesinde "tehlikeli bir şey yapma" planlarından bahseden 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Kierwinski, "Öğretmenler polisi bilgilendirdi ve polis olay yerine gelerek şahsın üzerinde 2 bıçak buldu. Elektronik cihazlardan elde edilen veriler, bu tür şiddet içeren bir olayın nasıl düzenleneceğine dair internetten arama yaptığını ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

İşsiz

Tabi efendim. Zaten bütün dünyada oluyor böyle şeyler.
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