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Dünya Flaş iddia: Rusya ve ABD araçları çarpıştı, yaralılar var
Dünya

Flaş iddia: Rusya ve ABD araçları çarpıştı, yaralılar var

Dün Suriye'de Rusya ve ABD'nin araçlarının çarpıştığı, en az 4 Amerikan askerinin yaralandığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:12:00 -
Flaş iddia: Rusya ve ABD araçları çarpıştı, yaralılar var

Dün, Suriye'de Rus askeri konvoyundaki araçla ABD askeri aracının çarpıştığı, olayda en az 4 ABD askerinin yaralandığı ileri sürüldü.

"Kaza kasten oldu"

CNN'in duyurduğu habere göre, Rus konvoyundan bir aracın, kasten ABD ordusuna ait bir araca çarptı.

"Rus askeri helikopteri alçak uçuş yapıyordu"

En az 4 ABD askerinin yaralandığı belirtilen olayda yetkililer, kazanın yaşandığı alanda Rus askeri helikopterinin hızlı ve alçak uçuş yaptığını, bunun çoğunlukla alandaki askerleri dağıtmak için kullanılan bir taktik olduğunu söyledi.

Pentagon'dan dikkat çeken tavır

ABD ordusunun olaydan ilk anlardan itibaren haberdar olduğu belirtilirken ABD Savunma Bakanlığından(Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Yaralıların durumu nasıl?

Kazada yaralanan ABD askerlerinin durumunun ise ağır olmadığı ifade edildi.

"Bu ilk olay"

Yaşanan olayın, 'Beşşar Esed rejimini destekleyen Rus birlikleri ile Amerikan ordusunun Suriye'de karşılaşması sonucunda ABD askerlerinin yaralandığı ilk olay olduğu' belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının duruma ne tepki vereceği, bu olayın ABD-Rusya ilişkilerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

 

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Yorumlar

Ali

Gidin kendi topraklarınızda savaşın hainler...
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