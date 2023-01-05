  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu ülkede tek adam olsaydı bu sözleri sarf edebilir miydin? Kılıçdaroğlu'ndan yargıya küstah tehdit

Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir Türkiye'de! Adını en değerli bir madenden alıyor: Milyon dolarlık ihracat edilen...

Üniversite değil Kandil üssü! ODTÜ’de Savunma Sanayi etkinliğine saldırı

Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu

Kimse hatırlamaz mı sandın? Yılbaşı geçti balonist Selçuk rezil oldu

Türk halkına tarihi doğalgaz müjdesi! O rakama kadar doğalgaz artık ücretsiz olacak

Rus milyarderler yandı, yaptırımlar Rus zenginleri vurdu! Şok haber: Batı'daki mal varlıklarına erişilemiyor

Fatih Portakal'dan emekli maaşları için flaş iddia: Erdoğan emeklilere o müjdeyi verecek

‘Dünyaya ayar veren biz varız’ Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye

Başkan Erdoğan ilk kez duyurdu: Esed ile yüz yüze görüşecek
Spor Flaş iddia... Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar müjdesi! Cristiano Ronaldo geldi, ayrılık kararı...
Spor

Flaş iddia... Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar müjdesi! Cristiano Ronaldo geldi, ayrılık kararı...

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın transferi sonrası geleceği merak konusu olan Kamerunlu oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 19:39:00 -
Flaş iddia... Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar müjdesi! Cristiano Ronaldo geldi, ayrılık kararı...

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın transferi sonrası geleceği merak konusu olan Kamerunlu oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo sürpriz bir kararla Al Nassr'a imza attı. Portekizli oyuncunun bu imzasının ardından Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Vincent Aboubakar konusunda flaş gelişmeler yaşandı. İşte ayrıntılar...

Manchester United'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından Avrupa'dan, Brezilya'dan ve Çin'den transfer teklifleri alan Cristiano Ronaldo tercihini Al Nassr'dan yana kullandı. Portekizli oyuncu, yıllık 200 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan temsilcisiyle sözleşme imzaladı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transferinin ardından hakkında çıkan "Avrupa'ya geri dönecek" iddialarını yalanladı. Portekizli oyuncu, Al Nassr'a imzasında kulübün vizyonundan etkilendiğini belirtti. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da futbolu bırakacağı, Portekizli oyuncunun daha sonra Suudi Arabistan'da futbol elçiliği görevini üstleneceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun lisansı henüz Al Nassr tarafından çıkarılmadı. Kadrosunda yabancı kontenjanı dolu olan Suudi Arabistan temsilcisinin bir oyuncusunu takımdan göndermeye hazırlandığı belirtildi. Al Nassr'dan bir yönetici yaptığı açıklamada, "Yabancı oyuncu kontenjanımızın dolu olması sebebiyle; Cristiano Ronaldo'nun lisansını henüz çıkaramadık. Bir yabancı oyuncumuzu ya satacağız ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Al Nassr'la ilgili sürpriz gelişmeyi Suudi Arabistan basını duyurdu. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'dan ilk ayrılacak ismin Vincent Aboubakar olduğu belirtildi. Al Nassr'ın bu ayrılığı saatler içerisinde açıklayabileceği kaydedildi.

Al Nassr'ın kadrosunda yer alan yabancı futbolcular şu şekilde: Kadrosunda David Ospina, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan, Luiz Gustavo, Pity Martinez, Jaloliddin Masharipov, Anderson Talisca, Vincent Aboubakar.

Vincent Aboubakar'la yolların ayrılmasına Al Nassr'dan izin çıktığı belirtildi. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Kamerunlu santrfor, Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedefleri arasında. Sarı-lacivertlilerin, Vincent Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Fenerbahçe kurmaylarının, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği belirtildi. Vincent Aboubakar'ı geçtiğimiz sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Al Nassr'ın bu teklife olumlu baktığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den dev tarihi enerji hamlesi! Deniz üzerine ilk kez kurulacak! Türkiye'ye rekor katkı sağlayacak
Ekonomi

Türkiye'den dev tarihi enerji hamlesi! Deniz üzerine ilk kez kurulacak! Türkiye'ye rekor katkı sağlayacak

Türkiye 2035'te rüzgarda kurulu gücünü 30 gigavata taşıyacak. DÜRED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli Bilgihan Yaşacan, Türkiye'nin rapo..
Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!
Teknoloji

Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!

Güney Kore tarafından yerli olarak geliştirilen savaş uçağı KF-21 Boramae 3. prototipi, 5 Ocak 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Sa..
Uyanın hacılar uyanın! Kemal'in 'namusunu kurtarma' da AK Parti'ye düştü
Siyaset

Uyanın hacılar uyanın! Kemal'in 'namusunu kurtarma' da AK Parti'ye düştü

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kemal’in “namusunu kurtarma” da AK Parti’ye düştü!" başlıklı yazısın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23