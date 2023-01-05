Flaş iddia... Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar müjdesi! Cristiano Ronaldo geldi, ayrılık kararı...

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın transferi sonrası geleceği merak konusu olan Kamerunlu oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo sürpriz bir kararla Al Nassr'a imza attı. Portekizli oyuncunun bu imzasının ardından Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Vincent Aboubakar konusunda flaş gelişmeler yaşandı. İşte ayrıntılar...

Manchester United'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından Avrupa'dan, Brezilya'dan ve Çin'den transfer teklifleri alan Cristiano Ronaldo tercihini Al Nassr'dan yana kullandı. Portekizli oyuncu, yıllık 200 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan temsilcisiyle sözleşme imzaladı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transferinin ardından hakkında çıkan "Avrupa'ya geri dönecek" iddialarını yalanladı. Portekizli oyuncu, Al Nassr'a imzasında kulübün vizyonundan etkilendiğini belirtti. Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da futbolu bırakacağı, Portekizli oyuncunun daha sonra Suudi Arabistan'da futbol elçiliği görevini üstleneceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun lisansı henüz Al Nassr tarafından çıkarılmadı. Kadrosunda yabancı kontenjanı dolu olan Suudi Arabistan temsilcisinin bir oyuncusunu takımdan göndermeye hazırlandığı belirtildi. Al Nassr'dan bir yönetici yaptığı açıklamada, "Yabancı oyuncu kontenjanımızın dolu olması sebebiyle; Cristiano Ronaldo'nun lisansını henüz çıkaramadık. Bir yabancı oyuncumuzu ya satacağız ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Al Nassr'la ilgili sürpriz gelişmeyi Suudi Arabistan basını duyurdu. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'dan ilk ayrılacak ismin Vincent Aboubakar olduğu belirtildi. Al Nassr'ın bu ayrılığı saatler içerisinde açıklayabileceği kaydedildi.

Al Nassr'ın kadrosunda yer alan yabancı futbolcular şu şekilde: Kadrosunda David Ospina, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan, Luiz Gustavo, Pity Martinez, Jaloliddin Masharipov, Anderson Talisca, Vincent Aboubakar.

Vincent Aboubakar'la yolların ayrılmasına Al Nassr'dan izin çıktığı belirtildi. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Kamerunlu santrfor, Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedefleri arasında. Sarı-lacivertlilerin, Vincent Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Fenerbahçe kurmaylarının, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği belirtildi. Vincent Aboubakar'ı geçtiğimiz sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Al Nassr'ın bu teklife olumlu baktığı kaydedildi.