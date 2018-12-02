0553 313 94 23

Flaş gelişme! Kesinleşen adayları, isim isim duyurdu

Yaklaşan yerel seçimler öncesi kulislerde yoğun hareketlilik gözlenirken ortaya, çarpıcı bir iddia atıldı. İYİ Parti ile ittifak sürecinde olan CHP'nin 7 ilde çıkaracağı adayların isimleri ortaya atıldı.

02 Aralık 2018 Pazar 11:32
Flaş gelişme! Kesinleşen adayları, isim isim duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sayıda belediye başkan adayını 6 Aralık'ta açıklaması bekleniyor. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, kesinleşen adayları duyurdu.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken partilerin adayları çok konuşuluyor, çok merak ediliyor. AK Parti, geçen hafta aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere 60 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki olurken İzmir adayı da Nihat Zeybekçi oldu. İstanbul adayının da büyük ihtimalle Binali Yıldırım olacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul ilçe belediye başkanlarını açıklaması bekleniyor.

Peki CHP’de durum ne? Cumhuriyet Halk Partisi, bazı başkan adaylarını açıklasa da önemli büyükşehirlerle ilgili henüz bir açıklama yok. Kulislere yansıyan bilgilere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı hariç çok sayıda ilin adayı 6 Aralık’ta Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacak. Peki o adaylar kimler?

İşte kulislere göre netleşen CHP adayları…

Adana

Zeydan Karalar

Seyhan Belediye Başkanı

Antalya

Muhittin Böcek

Konyaaltı Belediye Başkanı

Bursa

Mustafa Bozbey

Nilüfer Belediye Başkanı

Çanakkale

Ülgür Gökhan

Çanakkale Belediye Başkanı

Hatay

Lütfü Savaş

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

Muğla

Osman Gürün

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı/Oral Karakaya

Tekirdağ

Şafak Başa

Eski TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü

İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP’ninİstanbul adayı netleşmemekle birlikte Muharrem İnce, Gürsel Tekin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir tercih yapılacak gibi görünüyor. Genel Merkez’in İmamoğlu’na daha yakın olduğu kulislere yansıyan bir bilgi.

Ankara için İYİ Parti’yle görüşmeler devam ediyor. Mansur Yavaş’ın CHP’nin Ankara adayı olması isteniyor.

Gelelim İzmir’e… Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte Tuncay Özkan’ın da adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçiyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:32
  1. Tekirdağ
  2. Muğla
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hatay
  7. Çanakkale
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. CHP
  13. Yerel seçimler
  14. belediye başkan adayları
  15. CHP'nin adayları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail makamları Kudüs Valisi’ni serbest bıraktı
    1. İsrail makamları Kudüs Valisi’ni..
    2. Hayatının kurtarışını engeline karşı..
    3. Mahallenin ortasından tarih fışkırdı!
    4. Fransa hükümetinden OHAL sinyali
    5. İşitme engelliler "torba yasa" istedi
    6. İslam Konferansı'nda 'domuz eti'..
    7. Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, saat..
    9. Erdoğan zirvenin aranan ismi
    10. Göztepe 3 maçtır puansız
    11. "Bor bileşikleri prostat kanserinin..
    12. ASELSAN çölden "Zafer" çıkardı!
    13. Tuvalet kağıdı çaldı, yaptığına pişman..
    14. Başkentte oklar "sevgi"yle atıldı
    15. FETÖ'nün çözülmeleri parayla önleme..
    16. Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu ile..
    17. Trabzonspor'un yabancıları..
    18. Genç milli tenisçilerden önemli başarı
    19. Galatasaray taraftarından dünya..
    20. Sakarya'da ahşap iş yerleri yandı
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum