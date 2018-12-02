Flaş gelişme! Kesinleşen adayları, isim isim duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sayıda belediye başkan adayını 6 Aralık'ta açıklaması bekleniyor. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, kesinleşen adayları duyurdu.



31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken partilerin adayları çok konuşuluyor, çok merak ediliyor. AK Parti, geçen hafta aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere 60 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki olurken İzmir adayı da Nihat Zeybekçi oldu. İstanbul adayının da büyük ihtimalle Binali Yıldırım olacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul ilçe belediye başkanlarını açıklaması bekleniyor.

Peki CHP’de durum ne? Cumhuriyet Halk Partisi, bazı başkan adaylarını açıklasa da önemli büyükşehirlerle ilgili henüz bir açıklama yok. Kulislere yansıyan bilgilere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı hariç çok sayıda ilin adayı 6 Aralık’ta Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacak. Peki o adaylar kimler?

İşte kulislere göre netleşen CHP adayları…

Adana

Zeydan Karalar

Seyhan Belediye Başkanı

Antalya

Muhittin Böcek

Konyaaltı Belediye Başkanı

Bursa

Mustafa Bozbey

Nilüfer Belediye Başkanı

Çanakkale

Ülgür Gökhan

Çanakkale Belediye Başkanı

Hatay

Lütfü Savaş

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

Muğla

Osman Gürün

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı/Oral Karakaya

Tekirdağ

Şafak Başa

Eski TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü

İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP’ninİstanbul adayı netleşmemekle birlikte Muharrem İnce, Gürsel Tekin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir tercih yapılacak gibi görünüyor. Genel Merkez’in İmamoğlu’na daha yakın olduğu kulislere yansıyan bir bilgi.

Ankara için İYİ Parti’yle görüşmeler devam ediyor. Mansur Yavaş’ın CHP’nin Ankara adayı olması isteniyor.

Gelelim İzmir’e… Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte Tuncay Özkan’ın da adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçiyor.